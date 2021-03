Pochi istanti prima di salire sul palco di Sanremo, Fedez ha vuotato il sacco e ha concesso ai suoi fan un’importante indizio sul nome della figlia. Svelerà il nome sul palco dell’Ariston? Ecco gli indizi.

Il nome di baby girl, la secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez che nascerà a breve, è ancora un mistero. Tuttavia, a poche settimane dalla nascita della piccola, l’influencer e il marito hanno svelato un grande indizio ai loro fan e hanno insinuato il dubbio: e se Fedez svelasse il nome proprio sul palco di Sanremo?

Già negli scorsi mesi, la ricerca spasmodica del nome della bambina ha regalato numerosissimi teatrini divertenti che hanno suscitato il sorriso dei numerosi fans della coppia. Da Leone e Rachele, il nome della sua bambola, al “Peppina” che il piccolo aveva scelto per la sorellina, fino all’incidente della casa di moda che, credendo ad una fake news, ha inviato gli auguri alla coppia con il nome sbagliato.

Questa sera, il celebre cantante salirà sul palco dell’Ariston con Francesca Michelin e la canzone “Chiamami per nome“… E se il nome fosse proprio quello di baby girl? Ecco cosa è successo!

Fedez a Sanremo, “Chiamami per nome” e il nome della figlia: ecco gli indizi

A poche ore dal debutto sul palco di Sanremo della canzone che Fedez ha portato con la collega Francesca Michelin, la coppia più famosa del web ha pubblicato un’importante indiscrezione su un tema molto dibattuto tra i loro fans.

Pochi minuti fa, infatti, il cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con il suo outfit della serata firmato direttamente da Donatella Versace. Il capo in questione è una camicia con la tipica fantasia Versace e un dettaglio molto importante: sul retro della camicia le iniziali della sua famiglia tra cui una C di Chiara, una F di Federico, una L di Leone e una V.

Già in passato, noi di Universomamma, abbiamo publicato una lista di nomi con la V che potessero aiutare i neogenitori nella scelta del nome dei nascituri: che quel nome sia presente in lista!?

Pochi istanti dopo, la moglie Chiara Ferragni ha pubblicato una foto del piccolo Leone con la stessa camicia e la disascalia “FCLV, la nostra famiglia è pronta per applaudire papà“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

L’iniziale del nome di baby girl è dunque V. e i fan sono già in delirio: molti, infatti, pensano che il nome della piccola sarà svelato proprio durante una delle serate di Sanremo dopo l’esibizione del cantante già papà del piccolo Leone.

“V deve ancora nascere e ha già rubato la scena a tutti i big di Sanremo questa sera!“, si può leggere tra i commenti delle foto dei due genitori più famosi del web.

Aspettando nuove indiscrezioni, pubblichiamo di seguito il testo di “Chiamami per nome“, la canzone che Fedez e Francesca Michelin eseguiranno questa sera sul palco dell’Ariston.

ECCO IL TESTO DELLA CANZONE

Oggi ho una maglia che non mi dona

Corro nel parco della mia zona

Ma vorrei dirti non ho paura

Vivere un sogno porta fortuna

La tua rabbia non vince

Certi inizi non si meritano nemmeno una fine

Ma la tua bocca mi convince

Un bacio alla volta

Come sassi contro le vetrine

Le mie scuse erano mille, mille

E nel cuore sento, spille spille

Prova a toglierle tu baby

Tu baby

Chiamami per nome

Solo quando avrò

Perso le parole

So che in fondo ti ho stupito arrivando qui da sola

Restando in piedi con un nodo alla gola

Chiamami per nome

Perché in fondo qui sull’erba siamo mille, mille

Sento tutto sulla pelle, pelle

Ma vedo solo te baby

Te baby

In ascensore spreco un segno della croce e quindi?

So bene come dare il peggio non darmi consigli

Cerco un veleno che non mi scenda mai

Ho un angelo custode sadico

Trovo una scusa ma che cosa cambierà?

La grande storia banale

Prima prosciughiamo il mare

Poi versiamo lacrime

Per poterlo ricolmare

Le promesse erano mille mille

Ma nel cuore sento spille spille

Prova a toglierle tu baby tu baby

Chiamami per nome

Solo quando avrò

Perso le parole

So che in fondo ti ho stupito venendo qui da solo

Guidando al buio piango come uno scemo

Chiamami per nome

Perché in fondo qui sull’erba siamo mille mille

Sento tutto sulla pelle, pelle

Ma vedo solo te baby

Te baby

Mi sembra di morire quando parli di me in un modo che odio

Aiutami a capire se alla fine di me vedi solo il buono

Sotto questo temporale

Piove sulla cattedrale

Rinunceremo all’oro

Scambiandolo per pane

Chiamami per nome

Solo quando avrò

Perso le parole

So che in fondo

Ci ha stupiti finire qui da soli in questo posto

Ma se poi non mi trovi

Chiamami per nome

Perché in fondo qui sull’erba siamo mille, mille

Sento tutto sulla pelle, pelle

Ma vedo solo te baby

Te baby

Le promesse sono mille mille

Ma non serve siano mille

Ora che ho solo te baby

Te baby

E vou Unimamme, seguirete il Festival di Sanremo? Che ne pensate?