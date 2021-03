Coop, richiamo di un prodotto alimentare: l’allerta è urgente

La Coop, nota catena alimentare, insieme al Ministero della Salute ha pubblicato un richiamo per un prodotto, l’allerta è urgente.

Unimamme, oggi vi segnaliamo il richiamo di un prodotto alimentare di largo consumo da parte degli acquirenti, effettuato dalla Coop.

Il richiamo è stato diffuso anche dal Ministero della Salute.

Può capitare infatti che il Ministero della Salute reputi pericolosi determinati prodotti e per questo lancia i richiami a cui la popolazione deve prestare attenzione.

Coop richiamo di filetti di acciughe: tutti i dettagli

In questo caso specifico si tratta di filetti di acciughe del Mediterraneo a marchio Triglia. Il ritiro sul Ministero della Salute risale al 26 febbraio del 2021.

Ecco tutti i dettagli:

Denominazione di vendita: Filetti di acciughe del Mediterraneo

Marchio del prodotto: Triglia

Nome o ragione sociale dell’OSA: Triglia srl

Lotto di produzione: L 20328

Nome del produttore: Iconsitt Srl

Sede dello stabilimento: via Gabriele D’Annunzio Bagheria (Palermo)

Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 23/05/2022

Descrizione peso/volume di vendita: 80 gr.

Il provvedimento, lo sottolineiamo, interessa solo alcuni punti vendita della regione Toscana. Il motivo di questo ritiro tanto urgente risiede nella possibile presenza di frammenti di vetro.

La presenza di corpi estranei nei prodotti alimentari è un problema comune, quindi solitamente si monitora la situazione per poi passare al ritiro immediato in caso di necessità.

Sia i produttori che i cittadini devono sapere che purtroppo non esiste un rischio nullo, anche se si tratta di un’azienda ritenuta affidabile.

Se trovate un corpo estraneo in un alimento potete richiedere un risarcimento in caso si siano verificati danni fisici. Tra i vari rischi della produzione di alimenti, questo è quello meno pericoloso. Riguarda infatti eventi puntuali relativi a incidenti che, per fortuna, solitamente sono sporadici.

Si raccomanda quindi di non consumare i filetti di acciughe con questo numero di lotto specifico e di restituirlo, se possibile, al punto di acquisto.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il produttore all’indirizzo e-mail [email protected] oppure al numero 050 826122.

Unimamme, voi eravate già al corrente di questo ritiro? Avete in cucina questo prodotto?