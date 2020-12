Coop, maxi richiamo di prodotti alimentari: l’allerta è urgente

La nota catena di supermercati, Coop, ha effettuato un maxi richiamo di prodotti alimentari; l’allerta è urgente.

Una delle più grandi cooperative italiane legate alla grande distribuzione che gestisce una rete di superette, supermercati ed ipermercati in tutto il territorio nazionale ha pubblicato sul suo sito una serie di richiami di diversi prodotti alimentari.

Si tratta della Coop che in questo modo comunica ai consumatori i prodotti che sono oggetti del richiamo e che non devono essere consumati. Per tutti i prodotti che vi stiamo per elencare il motivo del richiamo è lo stesso.

Coop richiami di diversi prodotti alimentari: marchi e lotti

Sul sito internet della cooperativa sono stati pubblicati diversi richiami per tutelare la salute del consumatore. Tutti questi prodotti hanno in comune i semi di sesamo che sono stati oggetto di un maxi richiamo che ormai dura da mesi. I semi di sesamo hanno un quantitativo di ossido di etilene maggiore ai limiti consentiti dalla legge.

LEGGI ANCHE: RICHIAMO URGENTE SALSICCE NOTO MARCHIO: IL MINISTERO LANCIA L’ALLERTA

La nota catena di supermercati ha provveduto a ritirare dai propri scaffali:

Cerretto: Semi di Sesamo Bio 250 gr: lotti: 20B1106 – 20B1110 – 20B1131 – 20B1620 – 20B1714 – 20B1933. Sede dello stabilimento in via G. Verdi 15 a Gattatico (RE)

250 gr: lotti: 20B1106 – 20B1110 – 20B1131 – 20B1620 – 20B1714 – 20B1933. Sede dello stabilimento in via G. Verdi 15 a Gattatico (RE) Cerretto: Mix di Semi Bio 250 g : lotti: 20B1168 – 20B1259 – 20B1624. Sede dello stabilimento in via G. Verdi 15 a Gattatico (RE)

: 20B1168 – 20B1259 – 20B1624. Sede dello stabilimento in via G. Verdi 15 a Gattatico (RE) CORONET CAKE COMPANY ApS: Daily Bread – DANESI Segale integrale e semi vari 200g: lotti: 06-07-08/04/2021. Sede dello stabilimento Valorevej 16, 41310 Viby Sj. Danimarca. Nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato: CEA Italia srl – Via Isola di Sopra 44-39044 Egna (Bz)

LEGGI ANCHE: SPAGHETTI CONTAMINATI CON ERBICIDA: L’ALLERTA SU 20 MARCHE

Céréal senza glutine – Pane rustico ai semi 400 g: lotti : L150421 (scad. 15/04/21) – L110321 (scad. 11/03/21) – L280221 (28/02/21). Sede dello stabilimento /del produttore: Alpipan, Via Provinciale Romana – 55011 Altopascio (LU)

– Pane rustico ai semi 400 g: : L150421 (scad. 15/04/21) – L110321 (scad. 11/03/21) – L280221 (28/02/21). /del produttore: Alpipan, Via Provinciale Romana – 55011 Altopascio (LU) Forneria Mago Merlini Sr : Casarecci ai 7 cereali 200g : lotti: 6/03/2021 7/03/2021 13/03/2021 22/03/2021.

: : 6/03/2021 7/03/2021 13/03/2021 22/03/2021. Antica Cucina Bio srl : Cracker di farro al sesamo bio 150 g : lotti: L. 200012 Scad. 13/01/2021 – L. 200025 Scad. 20/04/2021 – L. 200028 Scad. 11/05/2021 – L. 200032 Scad. 05/06/2021.

: : L. 200012 Scad. 13/01/2021 – L. 200025 Scad. 20/04/2021 – L. 200028 Scad. 11/05/2021 – L. 200032 Scad. 05/06/2021. Pane ai cereali e semi senza glutine Benesì 300 gr : lotti: 10/03/2021 e 10/04/2021.

: 10/03/2021 e 10/04/2021. Riso Scotti : Panriso integrale 4 Cereali e Quinoa 200 g : lotto: 10/03/21.

: : 10/03/21. Gecchele: Grissini al sesamo Gecchele 200g: lotti: L20270 – 26-07-2021; L20263 – 19-07-2021.

Chiunque abbia uno o più di questi prodotti in casa può riportarlo al punto vendita per avere una sostituzione dell’articolo o avere un rimborso. Come per tutti i richiami non c’è bisogno di esibire la prova dello scontrino fiscale per avere un rimborso.

Voi unimamme cosa ne pensate di tutti questi richiami? Eravate a conoscenza che un altra catena della GDO ha ritirato qualche giorno fa un prodotto che vendono? Si tratta del latte venduto alla Lidl.