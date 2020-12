Richiamo urgente salsicce noto marchio: il Ministero lancia l’allerta

Pubblicato il richiamo di un lotto di salsicce da parte del Ministero per la Salute. L’allerta è urgente. Il marchio ed il lotto da controllare.

Dopo la segnalazione di un lotto di latte venduto nei discount della Lidl che il Ministero Ministero della Salute ha richiamato perchè le confezioni potrebbero non essere sterili, ecco che arriva la nota di un altro richiamo.

Anche in questo caso il prodotto è venduto in Italia ed il rischio è molto elevato. Il motivo del richiamo è una contaminazione microbiologica dell’alimento.

Richiamo salsicce: marca e lotto da controllare

Nella nota che è stata pubblica sul sito del Ministero per la Salute è stato segnalo il richiamo di un prodotto alimentare. Si tratta di un lotto di salsiccia abruzzese appassita piccante.

I dati del prodotto incriminato:

Denominazione di vendita : salsiccia abruzzese appassita piccante

: salsiccia abruzzese appassita piccante Marchio del prodotto : Tavola Italia

: Tavola Italia Nome o ragione sociale dell’OSA : Salumificio Sorrentino Srl

: Salumificio Sorrentino Srl Lotto di produzione: 250920

Marchio d’identificazione dello stabilimento: IT 1609 L CE

Sede dello stabilimento : via Cuna Re di Coppe 9/11 a Mozzagrogna in provincia di Chieti

: via Cuna Re di Coppe 9/11 a Mozzagrogna in provincia di Chieti Data di scadenza o termine minimo di conservazione : 31/07/21

: 31/07/21 Descrizione peso/volume di vendita: 200 gr

Il motivo del richiamo è la presenza di Salmonella Derby individuata durante le analisi del Servizio veterinario Isp. Alimenti dell’O.A. Asl di Frosinone.

Come per tutti i richiami non si deve consumare il prodotto se lo si è già acquistato e chi lo desidera lo può riportare al punto vendita per avere una sostituzione con un lotto conforme oppure un rimborso. Anche in questo caso non c’è bisogno di esibire la prova d’acquisto.

