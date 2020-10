Alimento surgelato: l’allerta alimentare dal Ministero è urgente

E’ stato necessario effettuare il richiamo un lotto di un alimento surgelato. L’allerta alimentare è urgente, ecco di cosa si tratta.

Il Ministero per la Salute pubblica sul loro sito la lista dei richiami alimentari da parte dei Produttori che, purtroppo, si accorgono che un loro prodotto non è conforme e quindi scatta il richiamo.

LEGGI ANCHE: BARRETTE ENERGETICHE CONTAMINATE: URGENTE IL RICHIAMO DAL MERCATO

I prodotti che vengono richiamati sono di vario tipo, quelli che subiscono più richiami sono sopratutto i formaggi, ma anche il pesce. Questo ultimo richiamo riguarda proprio un lotto di un prodotto ittico, ecco di cosa si tratta.

Alimento surgelato: il lotto e la marca del pesce spada

In data 16 ottobre, sul sito del Ministero della Salute è stato pubblicato il richiamo che riguarda un lotto di un pesce spada surgelato che non deve assolutamente essere consumato. L’indicazione è chiara ed è accompagnata dai dettagli del prodotto per poterlo rintracciare e smaltire.

Nel supermercati il prodotto non è più presente, ma bisogna controllare se lo si ha in casa.

I dati del prodotto incriminato:

Denominazione di vendita :Tranci di pesce spada ESP 1/2 surgelato

:Tranci di pesce spada ESP 1/2 surgelato Marchio del prodotto : Acquario

: Acquario Nome o ragione sociale dell’OSA : Acquario Snc dall’azienda Brasmar Comercio de Produtos Alimentares SA,

: Acquario Snc dall’azienda Brasmar Comercio de Produtos Alimentares SA, Lotto di produzione: 2007297598

LEGGI ANCHE: RICHIAMO FARINA PER RISCHIO CHIMICO | MARCA E LOTTO | FOTO

Nome del produttore : Brasmar Comercio de Produtos Alimentares SA

: Brasmar Comercio de Produtos Alimentares SA Marchio d’identificazione dello stabilimento: PT 1356PP CE

Sede dello stabilimento : Avenida Ferreira de Castro 73 a Guidões, Trofa, in Portogallo

: Avenida Ferreira de Castro 73 a Guidões, Trofa, in Portogallo Data di scadenza o termine minimo di conservazione : 27/01/2020

: 27/01/2020 Descrizione peso/volume di vendita: cartoni da 6.4 kg

LEGGI ANCHE: ALLERTA ALIMENTARE: SALSA DI SOIA RICHIAMATA URGENTEMENTE DAL MERCATO

Il motivo del richiamo è la presenza di mercurio al di sopra dei limiti di legge rilevata durante le analisi in autocontrollo. Per questo motivo si invitano i consumatori a non mangiare il prodotto ed a smaltirlo. In alternativa lo si può riportare anche al punto vendita per avere un rimborso o la sostituzione dell’articolo con un altro. In questo ultimo caso non c’è bisogno di esibire lo scontrino fiscale.

Voi unimamme consumate questo prodotto? Cosa ne pensate dei vari richiami?