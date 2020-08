Allerta alimentare: Salsa di Soia richiamata urgentemente dal mercato

E’ stato necessario effettuare il richiamo di di alcuni lotti di salsa di soia per rischio fisico molto grave. Il lotto e la marca da controllare.

Sul sito del Ministero della Salute è stato pubblicato un altro richiamo us base volontaria. Questo significa che il produttore si è accorto che il prodotto che ha immesso sul mercato non è conforme e quindi è necessario un ritiro immediato per tutelare la salute del consumatore.

In molti casi, le aziende si accorgono che qualcosa non va quando il prodotto, alimentare e non, è ancora presente nel sito produttivo, in altri casi, come è avvenuto per un lotto di formaggio o per il pesto vegano, ci si accorge del pericolo solo in un secondo momento. Grazie alla rintracciabilità è però possibile risalire a dove è stato venduto il prodotto e con il lotto si può chiedere ai consumatori di fare attenzione.

Salsa di Soia: il richiamo da parte del Ministero per la Salute

Con una nota il Ministero per la Salute ha informato i cittadini di un richiamo di un prodotto alimentare. Si tratta di diverse salse di soia, ma prodotte tutte dalla stessa azienda.

I dati del prodotto incriminato:

Denominazione di vendita : 3 referenze di prodotto: Salsa di Soia, Salsa di Soia meno 43 sale, Salsa di Soia Dolce.

: 3 referenze di prodotto: Salsa di Soia, Salsa di Soia meno 43 sale, Salsa di Soia Dolce. Marchio del prodotto : SUZI WAN

: SUZI WAN Nome o ragione sociale dell’OSA : Mars Italia S.p.a.

: Mars Italia S.p.a. Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: GO-Tan B.V.

Nome del produttore : GO-Tan B.V.

: GO-Tan B.V. Sede dello stabilimento : Poorstraat, 57 – 4041 CL, Kesteren, Gerdeland, Nederland (Olanda)

: Poorstraat, 57 – 4041 CL, Kesteren, Gerdeland, Nederland (Olanda) Descrizione peso/volume di vendita: Bottiglia di vetro 125 ml

Nello specifico per individuare le tre salse sotto accusa si deve fare riferimento alla data di scadenza:

Salsa di Soia : termine minimo di conservazione tra 13/05/2022 e 06/07/2022 – Codice EAN 4002359351105.

: termine minimo di conservazione tra 13/05/2022 e 06/07/2022 – Codice EAN 4002359351105. Salsa di Soia -43% sale : termine minimo di conservazione tra 23/06/2022 e 05/07/2022 – Codice EAN 4002359005336.

: termine minimo di conservazione tra 23/06/2022 e 05/07/2022 – Codice EAN 4002359005336. Salsa di Soia dolce: termine minimo di conservazione tra 18/05/2022 e 07/07/2022 – Codice EAN 4002359361104.

Il richiamo è per il rischio della presenza di pezzi di vetro nella salsa. Un pericolo abbastanza importante, quindi se avete in casa queste salse controllate la data di scadenza che se dovesse corrispondere a quella indicata si deve non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita per avere un cambio dell’articolo o un rimborso.

Come per tutti i richiami non è necessario esibire lo scontrino fiscale.

Voi unimamme consumate questo prodotto? Cosa ne pensate dei tanti richiami?