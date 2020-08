Salsicce contaminate “non consumarle”: il richiamo urgente | FOTO

E’ stato necessario effettuare il richiamo di un lotto di salsicce contaminate per rischio microbiologico. Il lotto e la marca da controllare.

Dopo poche ore dalla pubblicazione del richiamo di un lotto di carne venduta dalla Lidl, ecco che sul sito del Ministero per la Salute viene pubblicato un altro richiamo urgente.

Anche questa volta il richiamo è la presenza di salmonella nel prodotto che per questo motivo non deve essere assolutamente contaminato. Di seguito i dettagli per individuare l’alimento e le indicazioni su come comportarsi se lo si ha già acquistato.

Salsicce contaminate richiamo: lotto e marca da controllare

In data 11 agosto 2020, il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di un lotto di salsiccia che si consuma previa cottura, per un possibile rischio di contagio microbiologico per i consumatori. L’alimento potrebbe essere stato contaminato da uno dei batteri più diffusi negli alimenti, il batterio della salmonella spp.

I dettagli della pesto contaminato segnalata dal Ministero per la Salute:

Denominazione di vendita : Salsiccia S/V

: Salsiccia S/V Nome o ragione sociale dell’OSA : Metro Italia Cash & Carry S.p.a. La Spezia.

: Metro Italia Cash & Carry S.p.a. La Spezia. Lotto di produzione : 25/07/20/1

: 25/07/20/1 Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: IT C 9681 CE

Nome del produttore : Salumificio Ravecca srl

: Salumificio Ravecca srl Sede dello stabilimento : via Aurelia 46, San Benedetto Riccò del Golfo, La Spezia

: via Aurelia 46, San Benedetto Riccò del Golfo, La Spezia Data di scadenza o termine minimo di conservazione : 26/08/2020

: 26/08/2020 Descrizione peso/volume di vendita: 39.91 Kg

Come per tutti i richiami bisogna non consumare il prodotto e se lo si vuole lo si può riportare al punto vendita per avere una sostituzione dello stesso o per un rimborso. Anche in questo caso non c’è bisogno di esibire lo scontrino fiscale.

Voi unimamme avete in casa questa carne? Siccome viene venduta in un Cash & Carry ed ha una pezzatura importante, crediamo che sia destinata sopratutto ai ristoranti. Speriamo che facciano i dovuti controlli. Cosa ne pensate dei vari richiami?