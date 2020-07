Bevanda alcolica ritirata dal mercato: il richiamo urgente

Pubblicato un nuovo richiamo sul sito del Ministero, questa volta si tratta di una bevanda alcolica che non deve assolutamente essere consumata.

Sul sito del Ministero della Salute è stato pubblicato il richiamo di un nuovo prodotto alimentare che deve essere tolto dal mercato nel caso in cui sia presente ancora nei supermercati, banco o in magazzino. Se per caso fosse già stato acquistato si deve evitare di consumare il prodotto indicato nella nota. Il Ministero della salute aveva già notificato altri richiami questa settimana tra cui uno su una farina di un noto marchio. Gli avvisi non solo solo sul sito del Ministero, ma anche sui siti delle grandi catene di supermercato, come ad esempio la Coop.

Richiamo bevanda alcolica: marca e lotto da controllare

La dichiarazione del Ministero della Salute riguarda un lotto di una bevanda alcolica contaminata da un composto chimico altamente pericoloso. Si tratta di un lotto di vino, nello specifico un Fragolino Rosso- Bevanda aromatizzata a base di vino di Gorghello. Il motivo del richiamo è la presenza di una micotossina pericolosa e cancerogena: l’ocratossina A, oltre i limiti di legge.

I dati del prodotto incriminato:

Denominazione di vendita : Fragolino Rosso -Bevanda aromatizzata a base di vino

: -Bevanda aromatizzata a base di vino Marchio del prodotto: Gorghello

Gorghello Nome o ragione sociale dell’OSA : La Colomabra S.p.a., di Cazzano di TAMIGNA

: La Colomabra S.p.a., di Cazzano di TAMIGNA Lotto di produzione : 90032

: 90032 Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore : Contri Spumanti S.p.a.

: Contri Spumanti S.p.a. Nome del produttore : Contri Spumanti S.p.a.

: Contri Spumanti S.p.a. Sede dello stabilimento : Via L.Corradini 30/A, Cazzano di Tramigna (VR)

: Via L.Corradini 30/A, Cazzano di Tramigna (VR) Data di scadenza o termine minimo di conservazione : Non applicabile

: Non applicabile Descrizione peso/volume di vendita: 75 cl/0.75 l

Il rischio chimico è elevato motivo per cui hanno ordinato l’immediato ritiro dagli scaffali del lotto contaminato. Il consiglio come sempre è quello di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita per avere un rimborso o la sostituzione con un altro articolo.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo richiamo? Avete il prodotto in casa? Se si, controllate il lotto!