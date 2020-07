Biscotti Coop ritirati dal mercato: il richiamo urgente

Richiamo di alcuni lotti di biscotti che la nota azienda ha pubblicato. Il richiamo è importante sopratutto per le persone allergiche.

La catena di supermercati Coop ha diffuso una nota nella quale fa sapere di aver ordinato il richiamo di un prodotto alimentare che loro vendono nei propri supermercati. Come ben sappiamo i richiami sono necessari per tutelare la salute del consumatore. Devono essere comunicati in maniera tempestiva per evitare gravi problemi. I prodotti che sono ancora presenti nei depositi devono essere identificati, isolati e poi smaltiti.

Richiamo biscotti: la marca e le scadenze da controllare

Dopo il richiamo del mix a base di farina di castagne a marchio “Le Farine Magiche”, del gruppo alimentare “Lo Conte”, ecco che arriva un altro importante richiamo che riguarda alcuni lotti di frolle ripiene con crema al cacao vendute nei supermercati Coop e confezione con il loro marchio. Il motivo del richiamo è la possibile presenza di tracce di latte. Il latte è un alimento che può creare dei problemi a chi è intollerante. La legge stabilisce che qualsiasi allergene, latte e derivati, soia, cereali e così via, debba obbligatoriamente indicato ed evidenziato in etichetta in modo da tutelare i soggetti allergici. Siccome in questo caso il latte non è riportato in etichetta il prodotto è invendibile.

I dettagli del prodotto incriminato:

Nome prodotto: Frolle ripiene con creme al cacao

Marchio: Coop

Venduto in confezioni da 200gr

in da 200gr Codice Ean: 8001120891235

Per capire se il prodotto fa parte di questo ritiro bisogna controllare la data di scadenza. Ecco quali sono:

09/09/2020,

17/09/2020,

30/09/2020,

16/10/2020,

29/11/2020,

17/12/2020.

Nell’annuncio la Coop ha informato che in ha già disposto e ritirato il prodotto dalla vendita. Inoltre, invitano i Consumatori intolleranti che l’avessero acquistato a non utilizzare il prodotto e restituirlo al punto vendita per il rimborso, anche se non si ha lo scontrino.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo richiamo? Avete mai mangiato questi frollini?