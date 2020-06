Richiamo urgente: zuppa per rischio microbiologico | Marchi e Lotti | FOTO

Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo per diversi lotti di zuppa per rischio microbiologico. I marchi ed i lotti contaminati.

Sul sito del Ministero per la Salute, nella sezione dei richiami da parte degli operatori del settore alimentare (OSA), sono stati pubblicati diversi richiami, ma tutti riguardano un prodotto alimentare che non deve essere consumato perchè pericoloso per la salute del consumatore.

Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo di 4 lotti di Zuppa con farro prodotta da una stessa società, ma commercializzata con diversi marchi presso la grande distribuzione. Per tutti i lotti il richiamo è avvenuto a scopo cautelativo ed è stato necessario per la possibile presenza di un rischio microbiologico per i consumatori.

La zuppa di Farro viene venduta in confezioni da 620 grami ciascuna ed è stata prodotta dalla ditta Euroverde Società Agricola S.R.L. Nello stabilimento di Azzano Mella, in provincia di Brescia.

Il marchio, il lotto e la data di scadenza delle varie zuppe di farro:

Zuppa con farro “Euroverde”: numero di lotto 320148. Date di scadenza: 05/07/2020; 07/07/2020; 10/07/2020; 11/07/2020 e 12/07/2020.

Zuppa con farro “Terra&Vita, le zuppe belle pronte”: numero di lotto L23-R-148. Date di scadenza: 05/07/2020; 06/07/2020; 07/07/2020; 10/07/2020; 11/07/2020 e 12/07/2020.

Zuppa con verdure e farro “Il Mercato – Carrefour“: numero di lotto 320148 e date di scadenza 06/07/2020 e 10/07/2020.

Zuppa con farro e verdure fresche “Bontà dell’Orto” prodotta per i supermercati TODIS – IGES, numero di lotto 320148 e scadenza 07/07/2020.

Il motivo del richiamo è la presenza sospetta di botulino. Inoltre, sul modulo diffuso dall’azienda si chiede ai supermercati di “segregare il prodotto e identificarlo con cartello NON CONFORME, esporre la comunicazione al consumatore e consegnare il prodotto se ancora presente a Euroverde Società Agricola”.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo richiamo? Avete mai consumato questo prodotto?

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram o su GoogleNews.