Richiamo salmone per rischio microbiologico | Marca e Lotto | FOTO

Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo per un lotto di salmone per rischio microbiologico. Il marchio ed il lotto contaminato.

Nuovo richiamo sul sito del Ministero della Salute nella sezione dedicata ai richiami da parte degli Operatori del Settore Alimentare (OSA). I richiami sono necessari per tutelare la salute del consumatore finale e sono di diverso tipo e possono essere anche solo in via precauzionale. Questa volta viene richiamato un lotto di un prodotto a seguito di una contaminazione microbiologica.

Richiamo salmone: marca e lotto da controllare

Il richiamo del Ministero per la Salute riguarda un lotto di salmone affumicato in vendita a marchio Vegè e Starlaks. il motivo del richiamo è la presenza di Listeria Monocytogenes. L’infezione da listeria si può rilevare in un’ampia varietà di cibi crudi, come carni non ben cotte e verdure crude, prodotti lattiero-caseari preparati con latte non pastorizzato. Come la maggior parte dei batteri, viene eliminata dai processi di pastorizzazione e cottura.

I dati del prodotto incriminato:

Denominazione di vendita : Salmone norvegese affumicato

: Salmone norvegese affumicato Marchio del prodotto: Starlaks – Vegè

Starlaks – Vegè Nome o ragione sociale dell’OSA : Starlaks Italia Srl – Vegè Retail spa

: Starlaks Italia Srl – Vegè Retail spa Lotto di produzione : 619NI2010D2205

: 619NI2010D2205 Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore : Starlaks

: Starlaks Nome del produttore : Starlaks Italia Srl

: Starlaks Italia Srl Sede dello stabilimento : via per cilavegna, 13 – 28071 Borgolavezzano (NO)

: via per cilavegna, 13 – 28071 Borgolavezzano (NO) Data di scadenza o termine minimo di conservazione : fino a 06/07/20

: fino a 06/07/20 Descrizione peso/volume di vendita: 100 gr

Il consiglio è quello di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita per avere un rimborso o una sostituzione.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo richiamo? Avete mai consumato questo prodotto?

