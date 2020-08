Carne Lidl ritirata dal mercato: il richiamo urgente | FOTO

E’ stato necessario effettuare il richiamo di un lotto carne venduta dalla Lidl per rischio microbiologico. Il lotto e la marca da controllare.

Sul sito del Ministero per la Salute sono pubblicati, nella sezione dedicata agli Operatori del Settore Alimentare (OSA), sono pubblicato i vari richiami di prodotti alimentari che avvengono nel nostro Paese. Ricordiamo che i richiami sono importante per tutelare la salute del consumatore finale e che sono necessari quando il produttore si accorge che un prodotto che ha già messo in vendita non può essere consumato per un problema. I rischi sono diversi, c’è quello chimico, microbiologico o fisico.

LEGGI ANCHE: BEVANDA ALCOLICA RITIRATA DAL MERCATO: IL RICHIAMO URGENTE

Dopo il richiamo di un pesto vegan e della pasta ripiena, ecco che arriva il richiamo di un tipo di carne che viene venduto in una catena di discount diffusa su tutto il territorio italiano.

Carne Lidl ritirata dal mercato: lotto e marca da controllare

In data 10 agosto 2020, il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di un lotto di tartare di bovino adulto – scottona, per un possibile rischio di contagio microbiologico per i consumatori. L’alimento potrebbe essere stato contaminato da uno dei batteri più diffusi negli alimenti, il batterio della salmonella spp.

I dettagli della pesto contaminato segnalata dal Ministero per la Salute:

Denominazione di vendita : TARTARE DI BOVINO ADULTO – SCOTTONA 200g

: TARTARE DI BOVINO ADULTO – SCOTTONA 200g Nome o ragione sociale dell’OSA : Lidl Italia s.r.l. a socio unico

: Lidl Italia s.r.l. a socio unico Lotto di produzione : 507007

: 507007 Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: IT 2533/S CE

LEGGI ANCHE: RICHIAMO FARINA PER RISCHIO CHIMICO | MARCA E LOTTO | FOTO

Nome del produttore : Marfisi Carni srl

: Marfisi Carni srl Sede dello stabilimento : Contrada Paglieroni snc.- 60030 Treglio (CH)

: Contrada Paglieroni snc.- 60030 Treglio (CH) Data di scadenza o termine minimo di conservazione : 14/08/2020

: 14/08/2020 Descrizione peso/volume di vendita: 200g

LEGGI ANCHE: PRODOTTO VENDUTO DA LIDL RITIRATO DAL MERCATO: IL RICHIAMO URGENTE

Nella nota si legge: “Si invitano i consumatori che avessero acquistato il prodotto con questo lotto e scadenza, a non consumarlo ed a riportarlo al punto vendita per il rimborso, anche senza presentazione dello scontrino“. Come accade per tutti i richiami.

La Salmonella è un batterio che si può trovare facilmente in alcuni alimenti ed è responsabile della salmonellosi, importata nell’organismo umano tramite l’ingerimento di cibi contaminati.

Voi unimamme avete in casa questa carne? Cosa ne pensate dei vari richiami?