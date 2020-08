Formaggio contaminato ritirato dal mercato: il richiamo urgente

E’ stato necessario il richiamo di un lotto di formaggio contaminato per rischio microbiologico. Il marchio ed il lotto da controllare.

Sul sito del Ministero per la Salute è stato pubblicato il richiamo di un prodotto che non deve essere assolutamente consumato. Il motivo del richiamo è la presenza nell’alimento di un microrganismo che se ingerito può causare dei danni alla salute del consumatore.

I richiami avvengono quando un alimento presenta delle caratteristiche non idonee al consumo. Purtroppo, capita che il produttore si accorga solo dopo aver immesso il prodotto sul mercato che c’è qualcosa che non va. E’ il caso della farina di riso che è stata richiamata per rischio allergene o per il pesto vegano.

Formaggio contaminato: il richiamo è urgente

Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo, nella sezione dedicata agli Operatori del Settore Alimentare (OSA), una nota per il richiamo urgente di un formaggio per rischio microbiologico. Infatti il motivo del richiamo è dovuto all’eventuale presenza del batterio Escherichia Coli.

I dati del prodotto incriminato:

Denominazione di vendita : NODO DEL SAIO VACCINO

: NODO DEL SAIO VACCINO Marchio del prodotto : CASEIFICIO FRANCESCO RABBIA

: CASEIFICIO FRANCESCO RABBIA Nome o ragione sociale dell’OSA : CASEIFICIO RABBIA FRANCESCO S.N.C. DI RABBIA FRATELLI & C.

: CASEIFICIO RABBIA FRANCESCO S.N.C. DI RABBIA FRATELLI & C. Lotto di produzione : 200507

: 200507 Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: IT 01 417 CE

Nome del produttore : CASEIFICIO RABBIA FRANCESCO S.N.C. DI RABBIA FRATELLI & C.

: CASEIFICIO RABBIA FRANCESCO S.N.C. DI RABBIA FRATELLI & C. Sede dello stabilimento : IT 01 417 CE

: IT 01 417 CE Data di scadenza o termine minimo di conservazione : 31-10-2020

: 31-10-2020 Descrizione peso/volume di vendita: 2,5KG

Chi avesse in casa il formaggio non deve consumarlo, ma se vuole può riportarlo al punto vendita per avere una sostituzione dell’articolo o un rimborso. Come avviene per tutti i richiami non c’è bisogno di presentare lo scontrino fiscale per dimostrare l’acquisto.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo richiamo? Cosa ne pensate?