Salame contaminato richiamato dal mercato: il richiamo urgente

E’ stato necessario effettuare il richiamo di un lotto di salame contaminato per rischio microbiologico. Il lotto e la marca da controllare.

Oltre ai richiami degli ultimi giorni, vedi la carne di bovino adulto o il formaggio, anche un altro prodotto è stato richiamato dal mercato. Negli ultimi giorni sono stati tanti i prodotti alimentari segnalati sul sito del Ministero della Salute. Questi alimenti, ma a volte si tratta anche di prodotti non alimentari, come lo spray disinfettante, non sono destinati al consumo umano. In questi casi è lo stesso operatore del settore alimentare che riscontra un difetto sul prodotto che mette in vendita e scattano tutte le procedure per effettuare il richiamo.

Il prodotto viene eliminato dai magazzini, sia del produttore e sia di quelli dei vari distributori, ed anche dagli scaffali. Rimangono da eliminare i prodotti che il consumatore ha già in casa per questo motivo vengono diramate le allerte. Le quali non devono “spaventare”, ma servono per tutelarci.

Salame contaminato: il richiamo da parte del Ministero per la Salute

Il richiamo che oggi vi segnaliamo è quello di un lotto di salame lardellato commercializzato da un’azienda delle marche.

I dettagli del salame contaminato segnalato dal Ministero per la Salute:

Denominazione di vendita : Salame lardellato

: Salame lardellato Nome o ragione sociale dell’OSA : Salumificio Cardinali

: Salumificio Cardinali Lotto di produzione : 16

: 16 Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: IT 9-2180/L

Nome del produttore : Salumificio Cardinali

: Salumificio Cardinali Sede dello stabilimento : Via Bora Scn Monte Rinaldo (FM)

: Via Bora Scn Monte Rinaldo (FM) Data di scadenza o termine minimo di conservazione : —

: — Descrizione peso/volume di vendita: peso variabile

Il motivo del richiamo del salame contaminato è la presenza di una contaminazione microbiologica. Per questo, chi ha acquistato il prodotto è pregato a non consumarlo ed a riportarlo al punto vendita per avere un rimborso o una sostituzione dell’articolo.

Vi ricordiamo che come sempre accade per i richiami non c’è bisogno di presentare lo scontrino fiscale per ottenere il rimborso o il cambio.

Voi unimamme avete questo prodotto? Lo avete mai acquistato questo tipo di salame?

