E’ stato necessario effettuare il richiamo di un lotto di carne contaminata per rischio microbiologico. Il lotto e la marca da controllare.

Dopo il richiamo delle pizzelle al gusto granchio e quello dei biscotti di frolla per la presenza di un allergene, ecco che sul sito del Ministero per la Salute viene pubblicato un altro richiamo. Questa volta si tratta di un tipo di carne molto particolare per come viene tagliata.

Il richiamo è stato necessario per un grave rischio microbiologico. L’alimento in questione se consumato potrebbe essere nocivo per la salute del consumatore. Di seguito i dettagli per identificare il prodotto.

Carne contaminata: il marchio ed il lotto per il richiamo

Sul sito del Ministero per la Salute, l’ultimo richiamo in ordine di tempo riguarda un lotto di carne contaminata: tomahawk di bovino adulto del marchio Platinum Prime. SI tratta di un pezzo di carne tagliato in un modo molto particola detto anche ad ascia.

I dati della carne contaminata:

Denominazione di vendita : Tomahawak di bovino adulto

: Tomahawak di bovino adulto Marchio del prodotto: Platinum Primeù

Platinum Primeù Nome o ragione sociale dell’OSA : Produced by ABP for Metro Italy

: Produced by ABP for Metro Italy Lotto di produzione : NE 20275998A

: NE 20275998A Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore : IE 290 EC

: IE 290 EC Nome del produttore : ABP Nenach

: ABP Nenach Sede dello stabilimento : ABP Nenagh, Grange, Nenach, Ireland, E45 WN93

: ABP Nenagh, Grange, Nenach, Ireland, E45 WN93 Data di scadenza o termine minimo di conservazione : 02/08/2020

: 02/08/2020 Descrizione peso/volume di vendita: 0,9-1,1 kg

Il motivo del richiamo è la presenza di escherichia coli produttori di shigatossine. Il prodotto viene venduto nei supermercati Metro ed anche sul loro sito è stato comunicato l’avviso del richiamo.

Tutta la carne contaminata che ha il questo lotto è già stata ritirata dal mercato, anche quella presente nei magazzini.

Chi lo ha ancora a casa non deve assolutamente consumarlo e se vuole può riportarlo al punto vendita per avere un rimborso o la sostituzione dell’articolo anche se non si ha più lo scontrino fiscale.

Voi unimamme avete questo prodotto? Lo avete mai acquistato questo tipo di carne?

