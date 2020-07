E’ stato pubblicato il richiamo di un disinfettante, è sempre importante usare i prodotti in sicurezza. Ecco la marca ed i lotti.

Non vengono richiamati dal mercato solo i prodotti alimentari, i controlli vengono effettuati su tutti i prodotti che vengono messi in commercio. Come succede con gli alimenti, il più delle volte sono proprio i produttori che si accorgono che un loro prodotto è difettato e decidono di effettuare il richiamo, sempre per tutelare la salute del consumatore. E’ stato ad esempio il caso del seggiolinone per bambini o di alcuni giocattoli sempre destinati ai bambini.

Richiamo disinfettante: marca e lotti da controllare

Sul sito della catena di supermercati diffusa in tutta l’Italia, Carrefour, è stato pubblicato il richiamo di un prodotto usato per l’igienizzazione degli ambienti. Il prodotto oggetto del richiamo è il disinfettante spray Good & Sany Proigien prodotto dalla società Deisa Ebano Spa di Bologna e venduto nei supermercati Carrefour. Il produttore fa sapere che il richiamo è necessario per un difetto di produzione delle bombole. Infatti, la valvola potrebbe provocare una fuoriuscita e una conseguente perdita della sostanza igienizzante.

Sono 4 i lotti che non devono essere usati, tutti nel formato da 300 ml:

Lotto : 20004695 con data di produzione 26/05/2020 e data di scadenza 26/05/2023

Non bisogna assolutamente usare il prodotto, ma se lo si desidera lo si può portare al punto vendita per ottenere un rimborso anche se non si ha più lo scontrino. Attenzione perchè queste sostanze possono essere infiammabili ed anche irritanti e pericolose per noi stessi, per i bambini ed anche per i nostri amici animali.

