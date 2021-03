Wonder Woman, ossia la bellissima attrice Gal Gadot, ha annunciato di essere nuovamente incinta. Il tenero annuncio su Instagram è un modo per conoscere di più della famiglia di questa “superdonna”.

L’attrice israeliana Gal Gadot e l’amata protagonista dei film su WonderWoman del DC Extended Universe.

La modella e attrice è nata a Petah Tiqwa, Israele, il 30 aprile 1985, da una coppia di origini europee (polacca, austriaca, tedesca e ceca) ed ha nonni superstiti della Shoah.

Sin da piccolina Gal è stata molto sportiva: ha praticato dalla pallavolo al karate.

Nel 2004 viene nominata Miss Israele ma non le interessa la carriera da reginetta di bellezza.

Successivamente presta servizio per 2 anni come soldatessa e diventa istruttrice di combattimento nelle Forze di difesa israeliane.

Nel 2008 si sposa con Yaron Versano con il quale ha due figlie: Alma nata nel 2011 e Maya nata nel 2017.

Da modella a attrice, con ruoli da donna forte

Il primo film nel quale recita un ruolo che ben le si addice è “Fast&Furious – Solo parti originali” nel 2009. Ottiene il ruolo di Gisele Yahsar non solo per la bellezza, ma anche e soprattutto per la prestanza fisica e la conoscenza delle armi. Questo film è stato il trampolino di lancio per la carriera nel cinema.

Dopo diversi film, interpreta per la prima volta Wonder Woman nel film Batman v Superman: Dawn of Justice, uscito nel 2016. A seguire recita in Wonder Woman e Justice League, entrambi usciti nel 2017. In tutti i suoi film non usa stuntman.

Lo scorso anno è tornata a vestire gli abiti della mitica eroina in Wonder Woman 1984, film uscito a dicembre e di cui si parla tanto.

Seppur seguitissima sui social Gal non ama stare troppo sotto i riflettori ed è riservata sulla sua vita privata. Ci sono però sempre delle eccezioni: l’arrivo del bambino numero 3 è una di queste!

I rumors sull’attesa del terzo figlio dell’attrice di Wonderwoman e il post che conferma la gravidanza

Per chi la segue da più tempo, questa in realtà non è una novità. Già nel 2016 aveva dato inaspettatamente l’annuncio del secondo figlio pubblicando una foto con il marito e “il terzo invisibile”.

Durante i recenti Golden Globe 2021 l’attrice è apparsa come presentatrice in un ampio abito bianco svasato, abbigliamento che ha scatenato qualche rumors su una sua sospetta gravidanza. Solo successivmente è però arrivata la conferma definitiva.

Gal, molto legata alla famiglia (il marito con le bambine sono anche apparsi in alcuni camei nell’ultimo film di Wonder Woman), ha raccontato che quando è fuori per lavoro non vede l’ora di tornare dalle sue bambine.

Inoltre le piace sapere che le figlie la considerino una semplice mamma ma capace, come tutte le donne, di diventare una Wonderwoman.

Ora questa mamma eroina sta per diventare mamma tris: ecco l’annuncio che lo conferma.

La foto la ritrae insieme al marito Yaron Varsano e insieme alle due bambine, Maya e Alma, che le accarezzano il pancione.

Nel post di instagram si legge “ci risiamo”.

E voi unimamme eravate a conoscenza di questa notizia? Che ne pensate di questa super mamma?