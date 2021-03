Elisabetta Gregoraci, gli auguri alla madre scomparsa: “Non riesco a non piangere”

Elisabetta Gregoraci, nel giorno del compleanno della madre scomparsa le fa gli auguri: “Non riesco a non piangere”, ha scritto.

Nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, la show girl Elisabetta Gregoraci ha più volte ricordato la madre Melina, scomparsa precocemente dopo una lunga malattia. “Le madri dovrebbero vivere per sempre“, aveva detto tra le lacrime in una delle ultime puntate del reality show.

La madre della donna, è scomparsa nel 2011 dopo una lunga lotta contro il suo nemico, il tumore al seno. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, la Gregoraci ha pubblicato diverse foto della madre per ricordarla in un giorno speciale: il giorno del suo compleanno.

“Non riesco a non piangere”, ha scritto. Scopriamo i ricordi più belli che Elisabetta Gregoraci ha dedicato a sua madre.

Elisabetta Gregoraci, il ricordo della madre scomparsa: “Non riesco a non piangere”

Il legame tra una mamma e sua figlia è un legame indissolubile, che spesso supera anche la vita. Elisabetta Gregoraci sà questo e, oggi, nel giorno del compleanno della madre Melina scomparsa nel 2011, ha voluto dedicarle i suoi ricordi più belli.

“Buon compleanno mamma. Oggi è il tuo compleanno, la tua festa. Mi manchi molto, moltissimo e non c’è giorno e istante che io non ti pensi, sei sempre con me e dentro di me“, ha scritto la donna sul suo profilo Instagram, pubblicando le sue foto più intime e belle con la mamma, come quelle del giorno del suo matrimonio.

Il calvario della mamma della Gregoraci è stato lunghissimo e comune a quello di molte donne che si ritrovano improvvisamente a combattere la dura battaglia con un nemico invisibile e infimo come il tumore al seno.

“Devo essere sincera, tutte le volte che sento la parola mamma non riesco a trattenere le lacrime e la mia immensa tristezza. Il tempo aiuta, aiuta a convivere con questo immenso dolore ma il vuoto che hai lasciato e’ impossibile da colmare“, ha continuato nel post.

La perdita della madre è di sicuro una ferita ancora aperta nel cuore della show-girl di cui, ancora oggi, fatica a parlare. “Mia mamma Melina, che aveva sei figli, si è ammalata al seno molto giovane. Ha subito molte terapie e operazioni. Io ho vagato per anni tra gli ospedali“, aveva già ricordato in passato.

