Il 4 marzo è l’onomastico di chi si chiama Casimiro. Scopriamo l’origine del nome e la vita del santo ricordato oggi.

Il nome di origine polacco deriva dal termine Kazimierz e significa “colui che porta pace”.

Chi porta questo nome è una persona seria, precisa e tranquilla e per questo molto ricercata. Ama la libertà e la sua energia è contagiosa.

Varianti del nome:

Casimirro.

I simboli associati al nome sono:

numero fortunato: 6

colore: blu

pietra: zaffiro

metallo: ferro

Santo del giorno: San Casimiro

Il 4 marzo, si festeggia San Casimiro (Cracovia, 3 ottobre 1458 – Grodno, 4 marzo 1484).

Casimiro nasce a Cracovia il 3 ottobre 1458 nella nobile famiglia dinastica dei Jagelloni. E’ il terzo dei tredici figli del re di Polonia di Casimiro IV e della regina Elisabetta d’Austria, figlia di Alberto II d’Asburgo re di Boemia, d’Ungheria nonché Re dei Romani nel Sacro Romano Impero.

A 13 anni gli viene offerto di salire sul trono d’Ungheria, nella fazione opposta al Re in carica, Mattia Corvino, ma quando l’allora Papa Sisto IV si dichiara contrario a questa incoronazione, egli ritorna nella sua terra natia.

Quando il fratello Ladislao sale sul trono boemo, Casimiro viene designato erede per il trono polacco.

Nel 1479 il padre si reca in Lituania per restarci 5 anni e lascia il figlio al potere in Polonia, che amministra con saggezza ed equilibrio.

Durante questo periodo rifiuta il matrimonio combinato con la figlia dell’Imperatore Federico III.

Casimiro è molto religioso e spesso pratica digiuni prolungati che indeboliscono il suo fisico già cagionevole: si ammala di tubercolosi e muore nel 1484, all’età di 25 anni nella città di Grodno, in Lituania il 4 marzo 1484.

Le sue spoglie vengono sepolte nella cattedrale di Vilnius dove, ancora oggi, vengono venerate e gli vengono attribuiti moltissimi miracoli.

Nel 1602 è proclamato Santo da Papa Clemente VIII e nel 1636 Papa Urbano VIII proclama Casimiro patrono della Lituania.

Infine Papa Pio XII nel 1948 lo nomina patrono speciale dei giovani.

LEGGI ANCHE: NOMI MASCHILI CON LA C, I PIU’ SIGNIFICATIVI

E voi unimamme, conoscevate la storia di questo santo?