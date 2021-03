Bambina di 7 anni “lavora” per pagare la sua operazione al cervello

Una bimba di 7 anni, Liza Scott, vende limonata per pagarsi una delicata operazione al cervello.

Unimamme, la storia di cui vi parliamo oggi ci fa riflettere sull’assistenza medica in un Paese come l’America, dalle tante opportunità e dalle tante contraddizioni.

Liza Scott è una bimba di 7 anni che dovrebbe conoscere solo gioia e spensieratezza, ma ora lei e la sua famiglia stanno vivendo un momento molto difficile.

Bimba in difficoltà: la sua storia

La piccola ha iniziato a soffrire di convulsioni verso la fine di gennaio e in poche settimane gli specialisti le hanno diagnosticato numerose malformazioni cerebrali che necessitato di un immediato intervento.

Sua madre Elizabeth, ne ha parlato su Mightycause, una pagina dove ha aperto una raccolta fondi per pagare le costosissime cure alla figlia.

“Nella maggior parte di questi casi i medici trovano una sola malformazione, nel suo caso ne hanno trovate tre.”

Una malformazione include una fessura nel lobo frontale del cervello, la seconda è un aneurisma, infine l’ultima è una fistola artero venosa durale, una condizione rara.

La prima operazione è stabilita per l’8 marzo presso il Boston Children’s Hospital. Elizabeth, mamma single, dovrà assentarsi dal lavoro e al momento ha già speso 10 mila dollari.

Elizabeth sostiene da sola tutte le spese per i suoi figli, ma questa è veramente una spesa fuori dall’ordinario.

Per il momento prega Dio che la aiuti a superare questa difficile situazione. “Credo nel potere della preghiera, credo nei miracoli. Credo che Dio ci dia la grazia di affrontare momenti strazianti in cui non riusciamo a vedere nemmeno il caffè del mattino successivo. Credo che dio guarisca”.

Attualmente sulla pagina della raccolta fondi sono stati raccolti 352 mila dollari.

Liza però è una bambina molto intraprendente e già l’estate scorsa aveva organizzato un graziosissimo banchetto della limonata per raccogliere qualche soldino per comprare dei giochi.

Ora ha ripristinato questa attività per pagarsi le cure. La piccola ha stabilito il suo banchetto fatte di deliziose casse da frutta dipinte di rosa e giallo in una zona suburbana di Bimingham in Alabama e offre limonata per un quarto di dollaro.

Le persone, venute a conoscenza delle sue condizioni di salute, le donano molto di più.

Dopo le prime convulsioni, quando era ancora in ospedale per riprendersi, Liza ha avuto questa incredibile idea.

Mamma Elizabeth ha detto: “non devi farlo per forza. Nessuno si aspetta che lei contribuisca a pagare le parcelle.”

In pochi giorni però, Liza ha guadagnato 12 mila dollari.

“Una sola settimana in ospedale e la corsa in ospedale sono costate un mese di stipendio” ha ammesso la mamma li Liza che pure ha un’assicurazione medica legata alla sua attività.

Una volta operata la piccola necessiterà di visite di controllo fino ai 30 anni, come riportato su Apnews.

