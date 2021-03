Fedez a Sanremo ha già vinto: il figlio Leone super orgoglioso di lui | VIDEO

Fedez a Sanremo sta avendo grandissime soddisfazioni. Tra queste anche le reazioni del piccolo Leone, figlio di Chiara Ferragni e Fedez, che in una tenera clip su Istagram, prima della finale, conquista davvero tutti.

Unimamme, ormai mancano davvero poche ore alla quinta serata di questo Sanremo 2021, il primo e speriamo ultimo, in epoca Covid.

In questo periodo c’è stata una famiglia che, da casa, ha seguito quest’ultima edizione del Festival con grande interesse: quella dell’influencer Chiara Ferragni e Fedez.

Leone orgoglioso di papà Fedez: il tenero video

Sul suo profilo Instagram, seguito da 22,7 milioni di followers, l’imprenditrice digitale nostrana ha pubblicatoin questi giorni diversi storie con il piccolo Leone che, come forse saprete, si accinge a diventare fratello maggiore di una bambina il cui nome non è stato ancora rivelato anche se Fedez ha già dato alcuni indizi.

Come dicevamo la futura mamma-bis ha ripreso più il piccolo Leone mentre guarda la televisione. Ma l’ultimo video ha superato ogni aspettativa: Leone non solo riconosce papà Fedez sullo schermo ma manifesta apertamente tutta la sua felicità nel saperlo lì!

“Questo è il mio papà” esclama, orgoglioso, Leone Lucia Ferragni vedendo Fedez esibirsi sul palco dell’Ariston.

Il tenero filmato è stato postato anche sul profilo Instagrama di Fedez dove, in pochissimo tempo, si è guadagnato 2,6 milioni di visualizzazioni.

Ecco che cosa ha scritto Fedez nel messaggio che accompagna il filmato: “vivere per momenti come questi.

Grazie amore mio, il papà torna subito 💖😭”.

Sua moglie, Chiara Ferragni, gli ha fatto eco: “siamo troppo fieri di te”.

In tanti, probabilmente suoi followers, hanno commentato: “che amore“, oppure: “stupendo” riferendosi a Leone.

A Sanremo il rapper e cantante Fedez ha portato il brano “Chiamami per nome”, insieme a Francesca Michielin che, come saprete, nel 2012 ha vinto il talent Show X Factor quando aveva solo 16 anni.

Dopo la sua prima esibizione sul palco dell’Ariston Fedez si è commosso pensando a Chiara Ferragni, incinta, che dovrebbe partorire a breve. Nelle passate settimane aveva dichiarato: “la mia vita ad oggi arriva a Sanremo e alle due settimane dopo, quando diventerò di nuovo papà. Non guardo oltre questo”.

In realtà questa avventura sanremese ha toccato molto Fedez: è la sua prima volta e non ha nascosto le sue ansie.

Tornando al figlio, Leone compare molto spesso sui profili social dei suoi genitori, sin dalla nascità in realtà e, grazie alla sua spontaneità e tenerezza, è molto apprezzato- Non è un mistero che moltissime persone hanno iniziato ad apprezzare la coppia maggiormente da quando sono diventati genitori. E’ come se li avesse resi più “normali”.

E voi unimamme, che ne pensate di queste considerazioni? Anche voi seguite la coppia più famosa d’Italia per le gag con il figlio Leone? Siete curiose di vedere la sorellina e la reazione di Leone? Noi si!