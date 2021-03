Fedez commosso a Sanremo: “tutta colpa degli ormoni”

Fedez e Francesca Michielin sono due dei tanti talentuosi cantati in lizza al Festival di Sanremo. Subito dopo l’esibizione sul palco dell’Ariston il rapper, sembra essersi commosso e ne spiega il perché. Scopriamolo insieme.

Federico Lucia, in arte Fedez, classe 89, 31enne e presto papà per la seconda volta, insieme alla bellissima moglie Chiara Ferrgani, che a partorirà breve, si è esibito insieme a Francesca Michielin al Festival di Sanremo con il brano Chiamami per Nome.

Sembra proprio però, che subito dopo l’esibizioni Fedez, cantante e marito di Chiara Ferragni da cui attende il secondo figlio, si sia commosso. Momento chiave e profondo di questo Festival, privo di pubblico, ma pieno di speranza, in una situazione così delicata come quella in cui ci troviamo.

Il cantate sembra essersi espresso in merito alla sua commozione.

L’emozione e le lacrime di Fedez sul palco

Il rapper ha commentato, in un’intervista al Corriere Della Sera, circa le cause della sua evidente commozione. Ecco che cosa ha detto: “il terrore delle prove ha lasciato posto all’emozione. È stato un misto di cose. Vivo in semilockdown da mesi in compagnia di una donna incinta, forse abbiamo gli ormoni sincronizzati. Poi ci sono stati gli alti e bassi di questa avventura come il rischio di esclusione … Insomma, sono particolarmente sensibile in questo periodo”.

Sul web si sono scatenati numerosi meme riguardo il volto tirato di Fedez durante la prima esibizione sul palco. L’ansia era evidente, ma come biasimarlo. Una grande presenza, e una canzone che è già diventata il tormentone sui social.

Terminata l’esibizione, i due cantanti si sono abbracciati e Fedez si è letteralmente sciolto in lacrime. Sicuramente un periodo poco facile per tutti, e una situazione alle spalle molto delicata, come appunto quella della gravidanza di Chiara, con tutte le emozioni che essa prevede. Così, Fedez sostiene che il terrore delle prova abbia lasciato il posto all’emozione, un mix di cose, tra questo il rischio di un esclusione e di non farcela.

Tutto questo sensibilizza molto il rapper, nonché uomo sempre molto profondo e sensibile.

L’esibizione e il dietro le quinte

I due amici e colleghi, si sono esibiti a due metri di distanza, con un nastro bianco che legeva i microfoni, per simboleggiare appunto il distanziamento sociale dei due. Il bianco, spiega il cantante, è simbolo di luce e rinascita.

La Michelin, durante l’intervista al Corriere Della Sera, ha detto che ha sempre lodato la senibilità di Fedez, nonostante sia sempre appartenuto al mondo dell’Hip Hop, che in genere è maschita. Mentre Fedez non teme di esprimere la propria emotività e fragilità.

Un commento molto profondo quello di Francesca Michelin, che ci induce a riflettere sulla vulnerabilità dell’uomo, specie in un periodo storico delicato come questo.

Per Fedez questa è stata l’occasione per assoporare un po’ di “normalità” esibendosi su un palco, come ammesso da lui stesso. Il videoclip del loro brano è stato girato in 4 teatri milanesi diversi: Arcimboldi, Menotti, Gerolamo e Scala e ha avuto come protagonisti lavoratori del mondo dello spettacolo.

Durante l’intervista Fedez ha specificato che sia lui che la Michielin sostengono Scena Unita, un progetto che aiuta i lavoratori del mondo dello spettacolo che sono in difficoltà.

Inoltre, i due bravissimi cantanti hanno raccontato cosa è successo dietro le quinte. Sembra proprio che Fedez ripassasse l’attacco, ma era fuori tonalità e Francesca Michelin gli ha detto di smetterla per non farla confondere, così Fedez ha iniziato ad urlare il nome di Kobe Bryant dicendo che ama il basket e che si è lasciato ispirare da lui. Mentre Francesca, afferma di aver pensato a Rino Gattuso.

Emozione o meno, Fedez e Francesca Michelin, attualmente sono i settimi nella classifica di Sanremo, ce la faranno a piazzarsi tra i primi?

Unimamme, cosa ne pensate di quanto accaduto?