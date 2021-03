Jacqueline Luna, figlia di Heather Parisi, esce allo scoperto: l’annuncio social

La figlia di Heather Parisi, Jacqueline Luna di Giacomo, in queste ore, è al centro di una notizia che ha stupito i suoi fan. La ragazza qualche tempo fa fece discutere per una frase sulla mamma rilasciata ai microfoni di Barbara D’Urso.

Il giovane talento romano, Ultimo è venuto allo scoperto con la sua nuova fiamma Jacqueline Luna Di Giacomo. La ragazza è la figlia di Heather Parisi e, qualche tempo fa, fece discutere proprio per una sua dichiarazione sulla famosa mamma.

Jacqueline Luna di Giacomo, figlia di Heather Parisi

La ragazza anche se non fa parte del mondo dello spettacolo è nota al grande pubblico per essere la secondogenita di Heather Parisi. La 20enne è diventata famosa anche perché, nel 2019, attaccò la madre Heather, rivelando l’esistenza di un rapporto delicato tra loro.

“Perché non le chiedete dove sono le altre figlie?“, disse da Barbara D’Urso. Nonostante la sua affermazione, però, la ragazza aveva deciso di non parlarne più in televisione. “Non cerco nessun tipo di visibilità, altrimenti starei già in televisione a levarmi qualche sassolino dalla scarpa“.

Ad ogni modo, si sa che la ragazza ha vissuto con la madre per tre anni ad Hong Kong per poi fare rientro in Italia, nel 2013. Oggi risiede tra Roma e Los Angeles.

Jacqueline Luna Di Giacomo è nata nel 2000, a Roma, dalla relazione della showgirl con Giovanni di Giacomo, ortopedico. Diversi anni prima Heather Parisi era stata legata all’ex marito Giorgio Manenti con il quale aveva dato alla luce Rebecca Jewel, che oggi vive a Madrid.

Entrambe le figlia, quindi, vivono lontano dalla loro madre che, invece, vive ad Hong Kong con l’attuale marito Umberto Maria Anzolin e suoi due gemellini, Elizabeth e Dylan.

La relazione con il cantante Ultimo

Ultimo, in queste ore, con uno scatto su Instagram ha ufficializzato la storia d’amore con Jacqueline Luna. A didascalia dello scatto, Niccolò Moriconi ha messo un’emoticon a forma di cuore.

E’ giunta al termine, quindi, la storia di Ultimo con l’ex fidanzata Federica Lelli. I due, infatti, erano tornati insieme dopo una crisi, tuttavia, erano tornati a lasciarsi ormai più di un anno fa.

