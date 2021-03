Fedez e Francesca Michielin sono arrivati sul podio di Sanremo 2021, piazzandosi grazie al televoto al secondo posto, dopo i Maneskin. Chiara Ferragni ha invitato tutti i suoi follower a votarli e per questo è stata duramente criticata. Scopriamo insieme cosa è successo e le diverse posizioni.

Fedez, famoso cantante e in lizza per Sanremo insieme a Francesca Michelin, è stato sostenuto dalla moglie, influencer e imprenditrice Chiara Ferragni durante il Festival di Sanremo.

Durante il giorno della finale la moglie ha postato più storie e post, anche insieme al figlio Leone, per invitare i followers a votare per il marito in gara.

C’è da dire che la canzone è da giorni prima in classifica su Spotify e altre piattaforme musicali online. Quindi la canzone piace. Il discorso cambia però in merito a come la coppia si è posizionata nella classifica del Festival. Stando infatti a quanto detto dallo stesso Fedez che ringraziava prima del responso i followers, lui e la Michielin hanno scalato in poche ore ben 14 posti, arrivando sul podio dei primi tre classificati partendo dalla 17esima posizione in classifica.

Le polemiche su Chiara Ferragni e Fedez e il regolamento del Festival di Sanremo 2021

Il regolamento del Festival di Sanremo, come si sa, prevede diversi momenti e diverse modalità di voto.

Nelle prime due serate il voto è stato solamente della giuria demoscopica, un campione cioè di 300 persone fruitori di musica, di diversa età e provenienza geografica.

Nella terza serata a questo poi si è aggiunto il voto dell’orchestra

Nella quarta serata è stato il turno della sala stampa.

Infine, ottenuta così la classifica provvisoria con la media delle precedenti votazioni, nell’ultima serata si è espresso il pubblica da casa attraverso il televoto.

Una volta però arrivati al podio, i tre finalisti vengono rivotati e il risultato è dato da

33% giuria demoscopica,

33% sala stampa

e 34% televoto.

Detto ciò, il fatto che la Ferragni abbia invitato i suoi follower a votare il codice del marito ha scatenato diverse critiche e polemiche. Il primo a sollevare il problema è stato il Codacons, che ha già avuto in passato diversi scontri con i Ferragnez, a partire dalla loro raccolta fondi per l’ospedale San Raffaele di Milano. Questioni risolte in tribunale a vantaggio di Fedez.

Il Codacons ha infatti annunciato che avvierà azioni legali per annullare la classifica finale chiedendo alla Rai di controllare il televoto perché secondo loro è stata violata la par condicio.

Oltre al Codacons anche Selvaggia Lucarelli ha avuto da ridire: ha iniziato nell’articolo delle pagelle del festival su Tpi, nel quale ha dato un voto anche a Chiara Ferragni, precisamente “Zero”, e sul suo profilo Instagram, nel quale ha pubblicato una foto della Ferragni che promette ai suoi follower che vedrà tutte le storie in cui la taggeranno per aver votato il marito.

Nella didascalia della foto la Lucarelli ha manifestato a Chiara il suo disappunto, accusandola di non essere stata gentile con chi non ha la “fortuna” o il “merito” di avere milioni di follower.

La famosa giornalista ha dipinto Chiara come una donna che ha già tutto, cui soldi, fama, salute, così come suo marito, poteva evitare quest’azione e dare spazio ai cantanti meno conosciuti. In tanti però difendono Chiara e Fedez, sottolineando come Chiara è la moglie e in quanto tale ha giustamente tifato per il marito. Inoltre tutti i concorrenti al Festival hanno più o meno fatto campagna di marketing per raccogliere più voti possibili da casa. Anche gli stessi Maneskin alla fine si sono messi dalla parte di Fedez, il quale in conferenza stampa ha difeso la moglie: “Mi hanno sempre insegnato che una famiglia e una moglie sostiene il marito, e viceversa. Il fatto che mia moglie sia Chiara Ferragni mi fa solo sentire un uomo fortunato. Al netto di questo, stiamo parlando di un brano che sarebbe disonesto intellettualmente non sottolineare che era già primo dappertutto, prima ancora che intervenisse mia moglie, c’era un riscontro oggettivo del pubblico“.