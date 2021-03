“Giù le mani dalla scuola”, monta la protesta: dalla Pozzolis Family alle mamme influencers | VIDEO

Vi avevamo già parlato della protesta partita dalle mamme del Piemonte e divulgata sulla pagina instagram Mammadimerda. Adesso la Pozzolis Family ha scritto un testo di protesta che sta girando ovunque, e alcune mamme influencers sono intervenute. Vediamo insieme come.

Vi avevamo raccontato della protesta per la Priorità alla scuola, partita dal comitato del Piemonte, che vedeva, anche grazie alla pagina instagram Mammadimerda il divulgarsi di un modulo per chiedere sussidio da parte dello Stato e che garantisse la didattica in presenza per i figli.

La Pozzolis Family ha deciso di aderire alla causa e lo ha fatto con un video e un testo scritto, che vi alleghiamo in seguito, al fine di dar man forte alla protesta e farla divulgare in tutta Italia.

Per chi non ne fosse al corrente, The Pozzolis Family è la coppia formata da i due comici Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, i due comici si sono sposati e hanno avuto due figli. Durante la gravidanza del primo figlio, Alice ha aperto la pagina e ha iniziato a postare video ironici inerenti al tema della genitorialità. Da qui ha preso forma The Pozzolis Family che ha tra i seguaci numerosi genitori, e ha acquisito una certa influenza.

Giù le mani dalla scuola, dal testo scritto alle mamme influencers

Queste sono le parole del testo di protesta scritto da The Pozzolis Family che ha lanciato attraverso il loro profilo l’hashtag #GiùLeManidallaScuola, coinvolgendo a sua volta alcune mamme influencers.

L’obiettivo è una protesta pacifica ma di impatto.

Le mamme, ma anche tanti papà, si stanno battendo per tutelare i figli, la loro formazione e di conseguenza il loro futuro. Quello che emerge dal testo è la poca chiarezza che il governo fornisce sulla questione scuola. Portando così allo sbaraglio numerose famiglie, e soprattutto le mamme.

In un mondo in cui la vita e il tempo sembrano essere sospesi per via di un terribile virus, questa è la prima volta che qualcuno sembra pensare ai più piccoli, alle generazioni del futuro, a chi ancora non ha la possibilità di comprendere e capire la gravità della situazione, e di conseguenza non può difendersi.

La protesta sui social consiste nell’applicare due segni rossi sotto gli occhi e postare un video sui canali social Youtube, Instagram e Facebook in cui si legge tutto il testo sopra menzionato. Il video va pubblicato nei giorni dal 6 marzo all’8 marzo con l’hashtag #GiùLeManiDallaScuola.

Tra le mamme influencers, c’è anche Angelica Massera, la mitica comica famosa ultimamente per aver interpretato la Ministra Azzolina, che ha preso parte alla protesta. Vi lasciamo il video.

Adesso non ci resta altro che attendere, per capire come si evolverà questa protesta e che tipo di provvedimenti prenderà il governo.

E voi unimamme che ne pensate? Eravate a conoscenza di questa protesta? Condividerete?