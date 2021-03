Ambra Angiolini, su Instagram, ha voluto lanciare un messaggio ai suoi 800mila followers riscuotendo il consenso di tantissimi utenti con più di 14mila like in poche ore

Ambra Angiolini è solita lanciare messaggi molto importanti, non ultimo quello lanciato con la sua battaglia contro bulimia e anoressia che ha definito malattie dell’anima pubblicando, peraltro, un libro in cui rivela gli anni in cui ha sofferto di disturbi alimentari.

Nelle ultime ore, però, ha voluto lanciare un altro messaggio molto importante che riguarda un po’ tutte le donne.

Il messaggio di Ambra Angiolini

L’ex compagna di Francesco Renga è molto attiva sul suo profilo Instagram e molto spesso, infatti, condivide con i suoi fan video divertenti, progetti, scatti con i figli e talvolta, come in questo caso, lancia messaggi forti e importanti.

Nella foto pubblicata in questo ore, infatti, Ambra si è mostrata con dei brillantini sul viso. A didascalia dello scatto la seguente frase: “Rughe gioiello…mai uscire senza. Non coprire, brilla!”

Ovviamente, il post ha ottenuto il consenso di tantissimi followers, tra i commenti si legge: “E’ bellissimo questo messaggio“, “ stupenda come al solito” o ancora “Davanti a tanta bellezza muti e in religioso silenzio”.

Proprio qualche giorno fa, durante il Festival di Sanremo, Ambra si era ritrovata al centro del gossip su un possibile ritorno di fiamma con il noto cantate Francesco Renga. L’attrice, infatti, ha supportato l’ex compagno durante la kermesse facendo ipotizzare che i due stessero per tornare insieme. La donna però, ha rispedito al mittente queste voci dichiarando semplicemente: “Siamo sempre rimasti una grande famiglia”.

Tornando al messaggio lanciato su Instagram, Ambra ha voluto sottolineare la necessità di accettarsi come si è e, quindi, anche con le proprie “preziosissime” rughe perchè quello che conta è la serenità interiore. Le rughe, dunque, per Ambra assumono un valore aggiunto di cui si deve andare fiere, da indossare come veri e propri gioielli.

