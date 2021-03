Bèlen Rodriguez è incinta di sette mesi e su Instagram ha voluto condividere con i suoi followers la prima foto della piccola Luna Marì nel pancione dalla quale è emerso anche a chi somiglia la sua secondogenita

Bèlen Rodriguez, nota showgirl argentina, è in dolce attesa e su Instagram posta, di tanto in tanto, gli scatti che la ritraggono con il pancione in bella vista. In altri, mostra il suo amore per il nuovo compagno Antonino Spinalbese alla quale è legata dalla scorsa estate.

Un amore travolgente il loro che, fin da subito, li ha portati a scegliere di fare il grande passo di mettere su famiglia.

Bèlen Rodriguez mostra l’ecografia della figlia

La Rodriguez sta vivendo i mesi della gravidanza con grande spensieratezza e non disdegna di mostrare il pancione con grande orgoglio. La showgirl è al settimo mese di gravidanza e ha voluto mostrare la prima foto di Luna Marì nel pancione. In una storia, infatti, Bèlen ha condiviso l’ecografia della piccola dalla quale si intravede il suo grazioso faccino.

La donna in una serie di storie pubblicate in queste ore si è mostrata nello studio medico e a farle compagnia c’è Santiago, contento di vedere la sua sorellina. Il bambino ha già 7 anni ed è nato dal matrimonio con Stefano de Martino.

Leggi anche: STEFANO DE MARTINO DA FILGIO A PAPA’ CONFESSA: ” NESSUNO TI INSEGNA A ESSERE PADRE”

Il piccolo ometto è molto legato a mamma Bèlen, non a caso, l’ha seguita anche durante la visita ecografica. La Rodriguez, infatti, vuole rendere partecipe anche Santiago che tra pochi mesi diventare il fratello maggiore della piccola Luna Marì.

Tornando alla gravidanza di Bèlen, la donna ha postato anche una storia in cui ha voluto far notare ai suoi fan la somiglianza della piccola alla mamma che, senza dubbio, è molto evidente.

Leggi anche: BELEN RODRIGUEZ INCINTA OMAGGIA LA FIGLIA E DA’ CONSIGLI PE RLA GRAVIDANZA

Ad ogni modo, la bella argentina è al settimo cielo grazie anche alla vicinanza del compagno Antonino con il quale la storia prosegue a gonfie vele. La donna si mostra assolutamente innamorata di Antonino tant’è che molto spesso pubblica dediche rivolte all’hair stylist. L’ultima risale a queste ore dove l’argentina ha voluto sottolineare la bellezza esteriore ma soprattutto interiore del 26enne.

Solo qualche tempo fa aveva dichiarato che Spinalbese l’aveva fatta ritornare a credere nell’amore dopo il matrimonio naufragato con il papà di Santiago: “oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino”.

Unimamme avete visto la prima foto di Luna Mari?