Stefano De Martino, ospite a C’è Posta per Te, parla dell’essere genitori, e dei valori trasmessi da suoi e del grande amore nei confronti del figlio: Santiago. Il conduttore televisivo e ballerino, è l’ex compagno della showgirl Belen Rodriguez.

Durante la puntata del tv show, appare un video che accompagna l’ingresso in studio di Stefano De Martino. “Nessuno ti insegna ad essere padre, io avevo 23 anni, ho imparato facendo.” Sono queste le parole del video, seguite dalla commozione di De Martino che sostiene di sciogliersi come neve al sole di fronte al sorriso del figlio.

In qualità di ospite a sorpresa, richiesto da Giuseppe il pizzaiolo, come regalo alla moglie fan del ballerino, Stefano è stato presente nella puntata di ieri sera da Maria De Filippi.

La storia di Stefano De Martino da figlio a padre

La stessa conduttrice, durante la visione del video e dell’ingresso del ballerino in studio, ha detto:”Quando sorride è identico a te da piccolino“.

Santiago ha 7 anni ed è simbolo dell’unione tra Stefano e la ex, Belen Rodriguez, oggi in attesa di una bambina da Antonino Spinalbese.

Stefano durante la puntata parla di quanto diceva suo nonno “Gli asini fanno i cavalli da corsa”, in merito al fatto che Santiago è uscito bene e di quanto ne è orgoglioso.

Durante la puntata, insieme alla coppia di coniugi, il ballerino ricorda a cuore aperto le condizioni economiche d’origine modeste e la volta che arrivò al banco dei pegni con due catenine d’oro, a soli 18 anni. Il fine era impegnarle, per pagare il biglietto del treno per andare a fare il provino al programma Amici.

Il ballerino, raccontando l’episodio esordisce dicendo “Ricordo lo sguardo di mio padre e anche quell’immensa sofferenza che solo un padre può provare sapendo che non può dare tutto quello di cui ha bisogno un figlio”

Poi si sofferma sul suo percorso, parlando della sua crescita professionale, la popolarità e l’ingresso in ambienti influenti e agiati. Stefano sottolinea di non aver mai dimenticato i valori appresi in famiglia. Aggiungendo in seguito:”Penso che l’amore riempie la vita ed è quello che mi hanno insegnato i miei genitori. Perché anche quando non avevamo nulla sentivamo di avere tutto“.

Al termine della puntata, Stefano ringrazia Maria, colei che ha dato un senso ai suoi sacrifici, e dice alla coppia ospite nel programma, di essersi andato a riprendere le catenine.

