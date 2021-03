L’11 marzo è l’onomastico di chi si chiama Costantino. Scopriamo origine del nome e la vita del santo ricordato oggi.

Il nome diffuso in Italia, soprattutto in Lombardia, deriva dal diminutivo del nome latino Constans, e significa letteralmente “costante”, “fermo”, “tenace”.

Chi porta questo nome è una persona brillante, molto ambiziosa e senza scrupoli.

Varianti del nome:

Costante

Tino

I simboli associati al nome sono:

numero fortunato: 1

colore: verde

pietra: smeraldo

metallo: rame

Santo del giorno: San Costantino

Per quanto riguarda il santo, l’11 marzo, si celebra San Costantino, re e martire.

Figlio del re della Cornovaglia, nasce intorno al 520 e succede al padre Cado intorno al 537.

Nel primo periodo della sua vita viene ricordato come tirannico e “scellerato”: tradisce e ripudia la moglie, uccide diverse persone a tradimento.

Dopo l’incontro con San Petroc, Costantino si converte al cristianesimo. In seguito alla morte della moglie decide di abdicare in favore del figlio e di dedicarsi totalmente alla vita religiosa.

Fonda diverse chiese in Coronovaglia e poi parte per l’Irlanda, dove vive molti anni come monaco, studiando le Sacre Scritture.

Dopo sette di vita vissuta in austerità e penitenza, studiando le scritture, viene consacrato sacerdote e invitato in Scozia sotto la direzione di San Columba, per evangelizzare le popolazioni indigene. Qui fonda un monastero.

Viene martirizzato dai pagani e muore il 9 maggio del 576.

La sua festa viene celebrata il 9 marzo in Galles e Cornovaglia, l’11 in Scozia e il 18 marzo in Irlanda, ma il Martirologo Romano ha scelto la data dell’11 marzo. Così come per le date è possibile trovare il suo nome in diversi modi: San Costantino di Cornovaglia, San Costantino di Dumnonia o San Costantino di Scozia.

E voi unimamme, conoscevate la storia di questo santo? Vi piace il nome?