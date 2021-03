Alice Campello e Alvaro Morata: ecco come sono le loro giornate con 3 figli

Alice Campello ha rilasciato un’intervista alla rivista spagnola Hola, rivelando cosa l’ha fatta innamorare del suo Alvaro. Scopriamo insieme le parole toccanti della super mamma vip.

Avevamo già parlato di Alice Campello, in qualità di modella, influencer e super mamma vip. La bellissima super mamma di Mestre è sposata con Alvaro Morata, giocatore della Juventus. I due anno dato alla luce due gemelli, Alessandro e Leo, e Edoardo, l’ultimo arrivato.

Pochi giorni fa, Alice è stata intervistata dalla rivista spagnola Hola. A cuore aperto e spontanea come sempre ha parlato della sua relazione, del suo lavoro e dell’essere genitore. Soffermandosi poi, su quello che l’ha fatta innamorare di Alvaro.

Alice Campello Morata parla dei figli e l’amore per la famiglia

Alice Campello( Mestre 1995) Alvaro Morata (Madrid, 1992) vivono uno dei momenti più belli del loro matrimonio. La giovane coppia ha concluso il 2020 con numerosi cambiamenti e gioie: come l’arrivo del terzo figlio e il ritorno nella tanto città amata Torino. I due si erano conosciuti lì quando Alvaro gioca per la Juve, dal 2014 al 2016. Ed è proprio li che hanno accolto il loro piccolo Edoardo

Dopo tre anni di matrimonio, l’imprenditrice italiana e il calciatore spagnolo sono più felici che mai della vita che hanno.

Durante l’intervista si parla dell’amore, delle risate e del rapporto di coppia costante che regna sempre nella loro famiglia.

Viene chiesto come inizi la loro giornata e Alice rivela che si svegliamo insieme, alle 7.30 che fanno colazione a letto, di solito la prepara Alvaro, poi insieme portano i bambini a scuola. Fortunatamente la scuola dei bambini è vicino a dove si allena Alvaro.

Lei poi, spiega, torna a casa si allena, lavora per il suo marchio Masqmai e infine appena Alvaro termina l’allenamento, che è quando i bambini finiscono scuola, vanno insieme a prenderli.

Poi mangiano tutti insieme, quando è possibile e poi nel pomeriggio escono, giocano con i bambini e passano la giornata insieme. Ovviamente sulla base degli impegni che hanno.

I due raccontano durante l’intervista che i giochi preferiti dai bambini sono:

fare la capanna di coperte

travestirsi da super eroi com Superman e Hulk.

Inoltre, ai gemelli piace giocare ai poliziotti, ma Alvaro tristemente confessa che passa solo un giorno alla settimana a casa, perché si allena quotidianamente.

Come tutti i genitori, cercano entrambi di far conciliare tutto, lavoro e famiglia, e vivono per rendere felici i figli ma hanno anche dei momenti in cui devono separarsi come coppia.

L’amore per Alvaro: ecco di cosa mi sono innamorata

Durante l’intervista parlano dei loro caratteri, dell’essere simili e dell’essere cresciuti insieme, dal primo giorno in cui si sono conosciuti, passo dopo passo hanno stretto un unione indissolubile.

Alvaro dice che Alice è il genere di donna testarda che ottiene ciò che vuole, ma è anche una che lavora sodo, sincera, una madre amorevole e rispettabile.

Alice dice che Alvaro è un uomo molto competitivo, ma fedele, sempre presente, con una dipendenza genuina nei confronti della famiglia. Dice che cerca sempre di chiamarli durante le trasferte, quando arriva allo stadio. Una routine molto importante, che permette di continuare a coltivare il rapporto nonostante gli impegni quotidiani.

Poi Alice confessa che si è innamorata di Alvaro proprio per questo. E’ premuroso, attento, affettuoso, ogni giorno sempre di più. Dice che sono complici e molto simili, proprio per tutte le esperienze che hanno condiviso insieme.

Si sono conosciuti da bambini e hanno messo su una splendida famglia. Alice inoltre, dice che essere moglie di Alvaro è come essere la moglie del tuo migliore amico, sai sempre come esserci e come comunicare, hai una vita normale e piena d’amore.

La coppia italo spagnola continua a far innamorare tutti, e sono sempre più affiatati, oltre che giovani e pieni di vita.

E voi unimamme, che ne pensate? Vi piacciono?