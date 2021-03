Il Ministero dell’Istruzione ha da poco reso pubblica l’Ordinanza ufficiale con la quale sono state chiarite le modalità di svolgimento degli esami di terza media relativo all’anno 2020-2021.

L’esame di terza media è l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e quest anno è stato disciplinato dall’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 03/03/2021. Già in passato avevamo parlato delle prime disposizioni del MIUR in merito all’esame di maturità, ma disposizioni per l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione sono state rese pubbliche solo successivamente.

Con questa nuova Ordinanza, sono state cambiate le modalità di svolgimento dell’esame di terza media sia rispetto alla sua versione classica che rispetto a quanto svoltosi l’anno scorso. Quali saranno le modalità di svolgimento, il calendario delle operazioni e a quali regole dovranno attenersi docenti e studenti?

Ecco tutte le informazioni relative alla nuova Ordinanza Ministeriale che ha regolato lo svolgimeto di queste prove finali.

Esami di terza media 2021: dove si svolgeranno?

L’esame di Stato di terza media relativo all’anno scolasico 2020-2021 è stato ufficializzato attraverso la diffusione dell’Ordinanza Ministeriale n.52 del 03/03/2021. Dal testo dell’ordinanza è possibile dedurre quali saranno le modalità di svolgimento dell’esame, le scadenze per lo svolgimento e le regole a cui attenersi.

Quest anno, l’esame per i ragazzini che concluderanno il ciclo di studi si svolgerà in presenza, come sancito dall’art.9 dell’Ordinanza Ministeriale. Tuttavia, sarà possibile svolgere la prova d’esame in videoconferenza in caso di:

Peggioramento della situazione epidemiologica

Impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite: in questo caso, lo svolgimento a distanza verrà richiesto dal dirigente scolastico o dal presidente di commissione.

Candidati in ospedale, in luoghi di cura o impossibilitati a lasciare il proprio domicilio.

Qualora i commissari si ritrovino impossibilitati a recarsi nel luogo di svolgimento delle prove, potranno anch essi avvalersi della modalità a distanza.

Esami di terza media 2020/2021: quali saranno le modalità di svolgimento?

Nell’Ordinanza Ministeriale in questione, è anche possibile individuare il calendario con le scadenze e le modalità di svolgimento di questa prova finale. Quest anno, infatti, le prove scritte verranno messe da parte e ci si concentrerà soprattutto sulle prove orali con il ritorno della classica “tesina”.

Per quanto riguarda le scadenze e il calendario, invece, delle date sono state fissate.

Entro il 7 Maggio 2021 il consiglio di classe dovrà assegnare una tematica ad ogni alunno, tenendo conto delle sue caratteristiche individuali. Su questa tematica, infatti, verterà l’elaborato scritto dello studente, la classica tesina. I docenti, inoltre, dovranno essere di supporto agli studenti nella fase di realizzazione dei loro elaborati

Entro il 7 Giugno 2021 gli studenti dovranno trasmettere i propri elaborati al consiglio di classe

Dopo la trasmissione dell’elaborato, i professori dovranno effettuare lo scrutinio finale per valutare l’ammissione o meno di ogni singolo alunno alla prova finale. Non è raro, infatti, che uno studente possa essere bocciato a causa di gravi carenze registrate nel corso dell’intero anno scolastico.

La prova orale si svolgerà nel periodo di tempo che va dalla fine delle lezioni (data diversa da Regione a Regione) e non oltre il 30 Giugno 2021, salvo una nuova disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica.

Per quanto riguarda le norme di sicurezza da rispettare all’interno degli edifici scolastici, queste varieranno anche in base alle disposizioni regionali e saranno diffuse successivamente.

Dopo la pubblicazione di queste nuove disposizioni, dunque, sembra sia decaduta l’idea di allungare l’anno scolastico fino ai primi giorni di Luglio. L’ipotesi di allungamento, tuttavia, resta ancora aperta per quanto riguarda i ragazzi degli Istituti superiori.

E voi Unimamme, conoscevate queste nuove disposizioni? Che ne pensate?