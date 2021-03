La Ministra Bonetti annuncia bonus e congedi: le categorie interessate | VIDEO

Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, ha annunciato il ritorno di bonus e congedi. A beneficiarne daranno le categorie più colpite dall’emergenza sanitaria

La Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, ha annunciato una serie di misure volte ad aiutare le famiglie delle categorie più colpite dall’emergenza sanitaria e dei minori affinché quest’ultimi si vedano garantiti il diritto di essere assistiti da una figura adulta. Non a caso, tali misure riguarderanno le famiglie con figli con età inferiore ai 14 anni impegnati con la Dad o in quarantena.

Stando a quanto annunciato dalla Bonetti queste misure, una volta approvate, saranno introdotte all’interno del Decreto Sostegno. La sua approvazione, tra l’altro, è stata posticipata alla prossima settimana per apportare le ultime correzioni al testo.

Le categorie interessate dal bonus e dai congedi previsti dal nuovo Decreto

Sul suo profilo Facebook la ministra ha appena pubblicato la seguente comunicazione:

“I congedi parentali, il diritto allo smartworking e il bonus baby sitter entrano nel decreto legge che abbiamo appena approvato in Consiglio dei Ministri. Si tratta di 290 milioni di euro per far fronte alle difficoltà delle famiglie, in seguito alle nuove misure restrittive che si rendono necessarie per contrastare la diffusione del Covid-19. Tutelare le lavoratrici e i lavoratori è una priorità, unitamente al diritto dei minori di essere accompagnati in questa fase di ripresa della didattica a distanza.

I congedi saranno retroattivi dal 1 gennaio 2021 e retribuiti al 50% sotto i 14 anni. Dai 14 ai 16 saranno usufruibili senza retribuzione. Abbiamo inoltre reintrodotto il diritto allo smart working per chi ha figli sotto i 16 anni. Per i lavoratori autonomi, gli operatori sanitari e le forze dell’ordine abbiamo previsto il bonus baby sitter fino a 100 euro alla settimana.

Sono misure necessarie e doverose per sostenere concretamente le famiglie e tutti i bambini e ragazzi del nostro Paese.”

Già ieri nel corso del question time alla Camera, la ministra ha fatto sapere che l’attuale Governo sta disponendo la reintroduzione all’interno del Decreto Sostegno, di provvedimenti volti a dare supporto alle famiglie in tutti i casi di sospensione della didattica in presenza, adattandoli in base alle diverse esigenze.

In particolare, la ministra ha annunciato che le misure vanno ad inserirsi in un contesto in cui a seguito della chiusura delle scuole, i genitori sono costretti ad accudire e ad assistere i loro figli minorenni come anche nel caso in cui questi siano soggetti a quarantena scolastica. A tal proposito, la Bonetti ha specificato che l’obiettivo del Governo è quello di tutelare i lavoratori e i minori tant’è che le misure “serviranno in tutti i casi di sospensione dell’attività didattica in presenza“.

In particolare, per la categoria dei sanitari, maggiormente colpita dall’emergenza sanitaria e più fortemente impegnata al suo contrasto, insieme a quella delle forze dell’ordine, saranno introdotti nuovamente i voucher previsti per l’acquisto di servizi di cura ed educativi.

La Bonetti, inoltre, ha specificato che questi provvedimenti saranno retroattivi in modo tale da non creare quelli che ha definito “buchi”. Il bonus baby-sitter, insieme alle altre misure introdotte dal precedente decreto Cura Italia, modificate successivamente con il decreto Rilancio, infatti, sono oramai scadute.

Unimamme cosa ne pensate di queste misure?