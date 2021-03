Una coppia in crisi si incatena per mesi: “E’ una prova d’amore”| VIDEO

Una coppia in crisi si incatena per tre mesi, per mettere alla prova il loro amore: la storia che sembra uno scherzo ma non lo è. Ecco come è cambiata la vita questa coppia.

Ogni epoca ha le sue prove d’amore: dai fiori raccolti nei campi alle lettere d’amore che hanno fatto sognare i giovani del secolo scorso. Ci sono oltre mille modi attraverso i quali un innamorato può dimostrare il propio amore, che siano plateali o meno.

Il gesto di cui stiamo per parlare, invece, è davvero molto insolito. Quello che i giovani Alexandr e Viktoria hanno deciso di fare per mettere alala prova il loro amore, infatti, è un gesto che molti giudicherebbero come estremo e che ha attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo.

Ecco l’inusuale prova d’amore di due giovani ragazzi ucraini e perchè è destinata a diventare un record senza precedenti.

Scopriamola insieme!

Una coppia si incatena per tre mesi: il video dell’insolita prova d’am0re

I protagonisti di questa storia insolita sono Alexandr e Viktoria, due ragazzi che vivono in Ucraina: lui è un 33enne che si occupa della vendita di automobili, lei è un’estetista di 28 anni. Entrambi, nel giorno di San Valentino, hanno deciso di mettere alla prova la loro relazione rendendosi protagonisti di un esperimento senza precedenti.

I due giovani, infatti, hanno deciso di incatenarsi l’uno all’altro con una catena corta e spessa in modo che non possano accidentalmente liberarsi: legati in questo modo, hanno deciso di trascorrere ben tre mesi.

“Ogni giorno che passa ci stiamo abituando sempre di più. Diventa sempre più facile.“, hanno detto i due giovani intervistati da Reuters, una nota agenzia stampa internazionale. I due, infatti, già da tempo vivevano insieme nel loro appartamento nella città di Kharkiv.

L’idea ai due è venuta dopo che Viktoria aveva comunicato al compagno la sua intenzione di interrompere la relazione: “E’ una prova d’amore, per capire se questa relazione può funzionare ancora“, hanno dichiarato.

“Ci lasciavamo una o due volte a settimana. Quando durante un altro litigio Vika ha detto ancora una volta che dovevamo rompere, ho risposto: “Allora ti legherò a me stesso“, ha aggiunto il 33enne.

Ukrainian couple Alexandr Kudlay and Viktoria Pustovitova, handcuffed themselves together to mend their on-off relationship https://t.co/AFa27jNTDh pic.twitter.com/T1rObdwzTU — Reuters (@Reuters) March 12, 2021

Ad oggi, dopo quasi un mese, i due continuano a rinunciare ai propri spazi personali svolgendo ogni attività insieme: dall’andare al supermercato fino ai momenti di vita domestica. Entrambi, tuttavia, si sono dichiarati felici di aver intrapreso questa strana avventura.

“I litigi tra di noi non sono scomparsi, litighiamo ancora. Ma quandoquesti litigi si avvicinano a un punto di non ritorno e non c’è comprensione tra noi, smettiamo semplicemente di parlare invece di fare le valigie e andarcene“: l’incatenarsi sembra, dunque, aver funzionato per loro due.

La coppia ha mostrato la loro quotidianietà sui social network dove hanno riscosso un successo senza precedenti, candidandosi anche per la vittoria di premio nazionale. Una decisione un pò estrema che, nonostante l’originalità, non ha destato ben poche critiche.

Molti, infatti, anche nei commenti dell’agenzia stamapa che per prima ha riportato la veridicità della notizia, si sono chiesti il perchè di questo gesto. Un perchè che, ovviamente, è lecito sapere solo a loro due… Del resto, se son rose…Fioriranno!

E voi Unimamme, conoscevate questa storia? Che ne pensate?