Covid, i nuovi colori ufficiali delle Regioni da lunedì 15 marzo. Le informazioni utili.



Cambiano ancora i colori delle Regioni, assegnati a seconda delle aree di rischio, anche rispetto alle iniziali previsioni di venerdì 12 marzo. Ieri in tarda serata, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che assegnano i colori alle diverse Regioni italiane, in base all’indice Rt, al numero dei contagi e al livello di rischio.

I provvedimenti, che entreranno in vigore lunedì 15 marzo, sono stati anticipati da tutti i principali giornali ma non sono stati ancora pubblicati sul sito del Ministero della Salute. Dovrebbero uscire entro la giornata di oggi.

Come era stato anticipato, è confermato il passaggio di tutta Italia in zona rossa e arancione. Mentre la Sardegna mantiene la zona bianca. Ecco cosa bisogna sapere.

LEGGI ANCHE: VACCINO JOHNSON & JOHNSON APPROVATO IN ITALIA: PER CHI È INDICATO

Covid, i nuovi colori ufficiali delle Regioni da lunedì 15 marzo secondo le ordinanze del Ministero della Salute

Sono state firmate dal ministro della Salute le nuove ordinanze sul cambio dei colori delle Regioni a partire da lunedì 15 marzo. L’assegnazione della zona rossa dipende dalla gravità dell’epidemia sul territorio, secondo i dati del monitoraggio settimanale dei contagi effettuato dalla Cabina di regia dell’Istituto Superiore di Sanità (indice Rt, numero dei contagi, saturazione terapia intensive, livello di rischio). Il nuovo decreto legge del governo Draghi, inoltre, prevede il passaggio automatico in rosso quando i contagi superano i 250 su 100 mila abitanti in una settimana.

Anche l’assegnazione della zona arancione prevede un livello di rischio di attenzione, ma meno grave della zona rossa. Inoltre, e qui sta la novità, il nuovo decreto legge prevede il passaggio in automatico in arancione anche delle Regioni gialle (come la Sicilia) da lunedì 15 marzo a venerdì 2 aprile e nel giorno di martedì 6 aprile.

Invece, per il weekend di Pasqua, come stabilito sempre dal decreto, da Sabato Santo 3 aprile a lunedì di Pasquetta 5 aprile tutta Italia sarà zona rossa, come è stato a Natale e Capodanno. Ci sarà comunque la possibilità di fare visita, una sola volta al giorno, a parenti o amici, da parte di due persone adulte (com’era a Natale). L’unica eccezione rimane per la Sardegna che resterà zona bianca

Ecco le Regioni che cambieranno colore da lunedì 15 marzo.

Vanno in zona rossa:

Emilia Romagna,

Friuli Venezia Giulia,

Lazio,

Lombardia,

Marche,

Piemonte,

Puglia,

Veneto,

Provincia autonoma di Trento.

Lazio e Puglia entrano in rosso dalla zona gialla. Erano già rosse Campania e Molise. Complessivamente sono 10 le Regioni in zona rossa, più la Provincia di Trento.

Tutte le altre Regioni, tranne la Sardegna, diventeranno arancioni. La Basilicata la settimana scorsa era in rosso, ora torna in arancione. Quelle che finora erano state in giallo sono: Calabria, Liguria, Sicilia e Valle d’Aosta. In base ai parametri, la Sicilia sarebbe dovuta restare in zona gialla ma diventerà arancione per effetto del nuovo decreto legge.

LEGGI ANCHE: NUOVE VARIANTI DEL CORONAVIRUS: I DATI DELL’INDAGINE ISS SULLA PREVALENZA

Cosa ne pensate unimamme di questi cambiamenti? Ve li aspettavate?