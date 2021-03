Fabrizio Corona di nuovo in carcere, l’appello della madre: ” è malato” | FOTO

Dopo le ultime vicende che hanno riguardato Fabrizio Corona e la disposizione del suo ritorno in carcere da parte del Tribunale di Sorveglianza di Milano, la madre dell’ex fotografo dei vip, Gabriella Previtera, ha voluto esprimere la sua amarezza riguardo alla vicenda attraverso un post pubblicato sul profilo Instagram del figlio

In questi giorni Fabrizio Corona è stato al centro delle cronache in seguito alla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano di disporre il suo ritorno in carcere. Sulla vicenda si sono espresse tante personalità note al pubblico tra cui Asia Argento e Bèlen Rodríguez. In queste ore, anche la madre Gabriella ha voluti esprimersi pubblicando un posto sul profilo Instagram del figlio.

Fabrizio Corona deve ritornare in carcere, il gesto dell’ex fotografo dei vip

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha disposto il ritorno in carcere per Fabrizio Corona revocando, quindi, la detenzione domiciliare. Subito dopo aver appreso la notizia, il legale Ivano Chiesa, ha fatto sapere che l’ex fotografo dei vip si è provocato dei tagli ai polsi. In seguito al gesto di autolesionismo, ovviamente, Fabrizio Corona è stato trasportato al Niguarda in codice verde.

Prima, Corona aveva mostrato in alcune storie il suo viso insanguinato e le braccia ferite, immagini che sono state, poi, rimosse dai social.

Quando davanti alla sua abitazione è intervenuta una la Polizia, Fabrizio ha cominciato a gridare: “che cosa fate qui, andate via“. Non solo, l’ex fotografo dei vip ha anche cercato di liberarsi dalla stretta dei poliziotti, puntando i piedi e colpendo e frantumando il vetro dell’ambulanza che lo attendeva per trasportarlo al Niguarda.

A tal proposito, l’associazione “Croce Maria Bambina” di Milano proprietaria del mezzo danneggiato ha fatto sapere, mediante l’avvocato Daniele Pizzi, che si riserverà la più opportuna azione giudiziaria. Non solo, l’ente ha voluto sottolineare che ogni forma di violenza va condannata nel modo più assoluto in special modo se indirizzata ai danni di un mezzo di soccorso e dei volontari.

Il ritorno in carcere di Corona, ad ogni modo, è stato disposto dai giudici in seguito a violazioni delle prescrizioni in materia di detenzione domiciliare, ottenuta oltre un anno fa.

Le parole della madre su Instagram

In un video pubblicato da Corona su Instagram, prima di recarsi in ospedale, ha consolato la madre in lacrime tranquillizzandola sulle sue condizioni di salute. Alla vista della polizia, infatti, Gabriella aveva reagito dicendo: “Me lo volete ammazzare, lasciatelo stare. È malato”. Dopo, la mamma di Corona ha avuto anche un crollo alla vista del figlio con il volto insanguinato continuando a ribadire la necessità che al figlio fossero prestate le cure adeguate.

Proprio di questo, a distanza di giorni, ha voluto parlare la donna in un post pubblicato sul profilo del figlio facendo riferimento a quella che definisce una vera e propria persecuzione ai danni del figlio.

Nel post, in particolare, la Previtera ha scritto che dopo tanti anni aveva visto Fabrizio veramente cambiato, nonostante i problemi legati al suo disturbo bipolare e narcisistico della personalità. La donna ha poi fatto riferimento a quella che ha chiamato una magistratura bigotta e priva di ogni forma di sensibilità umana.

La donna ha anche chiesto che, a nome madri di tutte le madri che hanno figli che stanno subendo lo stesso trattamento, venga posta fine a questo abuso di potere. “Il mio cuore è a pezzi ma..il mio onore di cittadina che credeva nella giustizia è stato trafitto da una lama piena di veleno e cattiveria“, ha scritto la Previtera concludendo il suo sfogo social auspicando che con l’aiuto di Dio, la giustizia riesca ad avere la meglio sull’arroganza di coloro che non sono capaci di capire.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)



Le parole di Bèlen Rodríguez e di Asia Argento

Riguardo alla disposizione del ritorno in carcere per Fabrizio Corona si è espressa anche Bèlen Rodríguez, sua ex compagna, rilasciando delle dichiarazioni all’Adnkronos.

La showgirl argentina si è detta profondamente turbata per le immagini che mostrano Corona con il volto insanguinato mentre era a terra bloccato e ammanettato. Addirittura, ha confessato di aver pianto tanto perchè Fabrizio non è più lucido ed ha un disperato bisogno di aiuto.

Leggi anche: FABRIZIO CORONA PROVOCA LA MORCI: ” NON STA BENE, HO SALVATO MIO FIGLIO”

Di conseguenza, secondo la donna ricondurlo in carcere non è la soluzione migliore. Per Bèlen, infatti, si sarebbe dovuto imporgli solo il pagamento di una somma molto alta per tutte le truffe finanziarie che ha commesso, ma non il carcere.

“Il gesto che ha fatto ieri era una chiara richiesta di aiuto“, ha concluso la Rodriguez nell’intervista rilasciata all’Adnkronos.

Dal canto suo Asia Argento, che solo pochi giorni fa era apparsa molto spesso in compagnia dell’ex fotografo dei vip, ha voluto condividere con i suoi followers la sua opinione sulla vicenda.

“Quest’uomo non è un assassino, uno stupratore, un mafioso, uno spacciatore, un criminale” , ha scritto la Argento su Instagram pur ribadendo che sicuramente ha commesso diverse azioni sbagliate. Tuttavia, Asia ha spiegato che oramai Fabrizio Corona si è reinserito a tutti gli effetti nella società e che quindi lavora, paga regolarmente le tasse. In sostanza, per l’attrice l’uomo ha capito tutti i suoi errori, non a caso, ha chiesto scusa ai magistrati pubblicamente.

Leggi anche: FABRIZIO CORONA: ” DA OGGI PASSERO’ TUTTE LE DOMENICHE CON MIA MOGLIE E MIO FIGLIO”

Riferendosi ai suoi disturbi, ha concluso: “non conosco nessuno che sia uscito “riabilitato” dopo una lunga prigionia”. Corona, infatti, ha già trascorso in carcere sei anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento)



Unimamme state seguendo la vicenda? Voi cosa ne pensate, invece, della decisione del Tribunale di sorveglianza di Milano di ricondurre in carcere Fabrizio Corona?