Fabrizio Corona provoca la Moric: “non sta bene, ho salvato mio figlio”

Fabrizio Corona risponde alle accuse dell’ex moglie Nina Moric circa il figlio Carlos.

Unimamme Fabrizio Corona, ai domiciliari, decide di rispondere alle accuse lanciate poco tempo fa dalla sua ex moglie: Nina Moric.

Fabrizio Corona ospite di Live non è la D’Urso

Poco tempo fa la showgirl aveva lanciato pesanti accuse su Fabrizio Corona, secondo lei infatti l’uomo avrebbe usato il figlio Carlos per profitto. Da alcune settimane infatti, il ragazzo, ormai diventato maggiorenne, è andato a vivere insieme al padre.

LEGGI ANCHE: FABRIZIO CORONA PORTA CARLOS IN TRIBUNALE

Nina Moric non riesce più a mettersi in contatto con lui. Di recente, però, Corona è stato ospite di Live Non è la Durso dove il papà ha condiviso la sua opinione su quanto sta accadendo.

Ecco che cosa ha detto: “Carlos è maggiorenne e ha deciso di vivere con il padre. Ci manca molto Nina e siamo dispiaciuti che lei non possa condividere questo nuovo pezzo di vita con noi. Ci abbiamo provato in tutto i modi, la nostra porta è sempre aperta per aiutarla quando lei vorrà un aiuto. Non entro in polemica perché adesso lei non è capace di dare giudizi sereni”.

LEGGI ANCHE: FABRIZIO CORONA: DA OGGI PASSERO’ TUTTE LE DOMENICHE CON MIA MOGLIE E MIO FIGLIO

Corona ha spiegato che, a differenza della Moric, che era ricorsa ai social per lanciare appelli, lui non intende usare mezzi come Instagram per comunicare e che ora il figlio è sereno. Corona ha anche proclamato di ritenersi un ottimo padre.

Ai microfoni della trasmissione ha detto che avrebbe voluto avere un padre come quello che ha avuto Carlos. Ha quindi invitato i 5 giornalisti in studio a fargli i complimenti per come è riuscito a salvare e cambiare suo figlio. “ Mi dovrebbero fare i complimenti per il padre che sono nonostante tutto quello che ho passato”.

LEGGI ANCHE: FABRIZIO CORONA: “VIVO PER MIO FIGLIO CARLOS, MAGARI NE FACCIO UN ALTRO”

Unimamme, voi cosa ne pensate di queste dichiarazioni riportate su Gossip.it? Voi sapevate che di recente Nina Moric aveva detto al figlio Carlos: vergognati di quello che dici?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.