Genitori Vs Influencers, il film con Fabio Volo e Giulia de Lellis: ecco perché vederlo

E’ uscito oggi il trailer di Genitori Vs Influencers, il nuovo film con Fabio Volo e Giulia De Lellis, che andrà in onda a breve su Sky e Now TV. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta?

Sappiamo bene che il fenomeno, o meglio il ruolo dell’influencers, è qualcosa di tanto discusso, ma anche molto seguito. Per spiegare cosa si cela dietro a questo ruolo così in voga, si è deciso di fare un film, e noi vi spiegheremo di cosa si tratta.

GENITORI VS INFLUENCER è diretto e scritto da Michela Andreozzi a quattro mani con Fabio Bonifacci, targato SkyOriginal. La co-produzione Paco Cinematografica e Vision Distribution e sarà trasmesso on demand e in streaming su Now Tva Pasqua, il 4 aprile alle ore 21.15.

Ma di cosa tratta davvero questo film? Genitori vs Influencer: la trama spiega perché forse è necessario vederlo Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Andreozzi (@la_andreozzi_official) E' una commedia per famiglie che si focalizza sullo scontro generazionale tra genitori e figli e lo fa tramite la storia di un padre alle prese con le difficoltà che l'educazione di una figlia affascinata dal mondo dei social network e in piena adolescenza, comporta. E poi, quanto è difficile oggi essere il padre single di una teenager?