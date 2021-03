Il 14 marzo è l’onomastico di chi si chiama Matilde. Scopriamo l’origine del nome e la vita della santa ricordata oggi.

Il nome deriva dal germanico Mahthildis, che è composto dai termini maht “forza”, “potenza” e hild “battaglia”, può essere interpretato come “forte in battaglia”, “potente in battaglia” o “forte guerriera”.

Chi porta questo nome è una persona molto scrupolosa, ottima ascoltatrice nonché consigliera.

Varianti del nome:

Matilda

Matelda

Metilde

Tilde

I simboli associati al nome sono:

numero fortunato: 9

colore: giallo

pietra: topazio

metallo: oro

Santo del giorno: Santa Matilde di Germania

Per quanto riguarda il santo, il 14 marzo, si festeggia Santa Matilde di Ringelheim o di Germania, regina.

Matilde è figlia del conte sassone di Vestfalia Teodorico di Ringelheim e di Rainilde di Frisia e nasce ad Enger nel 895.

Affidata alla nonna, la badessa Matilde, questa la fa studiare presso il suo monastero ad Herford dove rimane fino al 909, ossia fino a quando si sposa, per volontà dei genitori, con Enrico l’Uccellatore, figlio del duca di Sassoni Ottone definito l’Illustre, che diventa Re di Germania nel 919.

Matilde ha cinque figli, tre maschi e due femmine:

Ottone I di Sassonia, imperatore dal 961,

Gerberga, moglie di Luigi IV, re dei francesi

Edvige, moglie di Ugo il Grande, conte di Parigi, e madre di Ugo I, fondatore della dinastia Capetingia;

Enrico I il Litigioso , duca di Baviera

, duca di Baviera Bruno I il Grande, arcivescovo di Colonia e duca di Lorena.

Durante il regno del marito si occupa di numerose opere di carità e fa erigere tanti ospedali e monasteri.

Quando muore il marito nel 936, Matilde si spoglia di tutti i suoi gioielli e rinuncia ai privilegi tipici del suo rango. Sostiene il figlio Enrico per la successione al trono come Re di Germania e alla morte di quest’ultimo perora la causa del figlio Ottone che diventa Re nel 953.

Dopo aver retto il regno in Germani nel 962 mentre il figlio Ottone si trova in Italia per ricevere la corona imperiale si ritira prima nel suo monastero a Nordhausen e poi in quello di Quedlinburg, dove muore nel 968 e dove viene sepolta.

Santa Matilde è patrona delle ricamatrici.

Care unimamme, conoscevate la storia di questa santa regina? Vi piace il nome?