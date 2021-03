Kate Middleton per Sarah Everard: dall’omaggio in incognito agli scontri nella notte

Il ritrovamento del corpo senza vita della 33enne Sarah Everard ha scosso non poco l’opinione pubblica britannica scatenando un acceso dibattito sulla sicurezza delle donne per le strade di Londra. Durante la veglia in ricordo della donna, anche Kate Middleton ha voluto renderle omaggio con una visita non programmata.

L’uccisione di Sarah Everard, rapita la sera del 3 marzo e ritrovata senza vita in un bosco del Kent, ha generato un acceso dibattito in merito alla sicurezza delle donne per le strade di Londra, soprattutto di sera. La donna, infatti, stava rientrando da sola dopo una serata trascorsa a casa di un amico. Il corpo è stato ritrovato diversi giorni dopo ad Ashford, in un bosco.

Ad essere accusato dell’omicidio è un agente di Scotland Yard, Wayne Couzens, arrestato e condotto in carcere lo scorso 11 marzo. Si tratta di un’agente che lavora presso l’unità deputata alla protezione del Parlamento, di Downing Street e, in generale, delle ambasciate. In particolare, a far discutere è stato il fatto che il poliziotto avesse continuato a prestare servizio anche dopo una denuncia per atti di esibizionismo all’interno di un fast food, il 28 febbraio.

L’agente Couzens in questi giorni, peraltro, è stato condotto più volte al pronto soccorso in seguito a delle ferite che parrebbe essersi procurato lui stesso.

L’omaggio di Kate Middleton a Sarah Everard

A Chapham Common è stata allestita una veglia per Sarah Everard alla quale ha partecipato anche Kate Middleton, con il volto visibilmente provato, per depositare dei narcisi. Si tratta di una visita non programmata ad una veglia che, tra l’altro, era stata annullata all’ultimo momento per evitare la violazione delle misure anti assembramento.

Nonostante il divieto da parte delle autorità, comunque, centinaia di persone hanno deciso di riunirsi lo stesso a Clapham Common generando scontri con la polizia che ha dovuto faticare per disperdere la folla che si stava accalcando per omaggiare la Everard.

In tutto il paese, peraltro, sono state organizzate veglie in onore della donna. Il movimento Reclaim These Streets, infatti, ha anche incoraggiato affinché ogni persona organizzasse, sulla porta di casa, una veglia a partire dalle 21:30, accendendo una luce con una candela o anche una torcia. L’obiettivo è stato quello di lanciare un forte messaggio contro la violenza perpetrata ai danni delle donne.

Gli scontri durante la veglia di protesta a Chapham Common

In un video girato durante la veglia a Chapham Common sono stati ripresi diversi agenti mentre afferravano delle donne. Stando a quanto riferito dal movimento femminista londinese, Sisters Uncut, gli agenti di polizia, una volta che il sole è tramontato hanno cominciato a maltrattare le donne presenti alla veglia di protesta.

Proprio questo video ha scatenato le critiche verso la polizia. In particolare, Priti Patel, ministro dell’Interno nel Governo di Boris Johnson, ha chiesto alla polizia di Londra che siano dati dei chiarimenti riguardo agli scontri durante i quali sono state arrestate e afferrate quattro manifestanti che urlavano giustizia per la Everard.

Secondo, Keir Starmer, leader del partito laburista, le scene mostrate dal video sono “profondamente inquietanti“, affermando anche di condividere in pieno le critiche per come si è deciso di gestire la veglia e gli scontri: “non era questo il modo di sorvegliare questa protesta“, ha dichiarato.

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha specificato che è nella responsabilità della Polizia che vengano rispettate legge previste dall’emergenza sanitaria, tuttavia, dalle immagini circolate, la reazione è stata sproporzionata. Khan ha chiesto, peraltro, sul suo profilo Twitter che venga data una spiegazione al più presto.

Anche Steve Baker, deputato conservatore, ha parlato di “scene indicibili” esortando ad intervenire sulla vicenda il Primo Ministro Boris Johnson che, dal canto suo, ha spinto le forze dell’ordine a lavorare in maniera celere per dare le risposte che tutta l’opinione pubblica britannica attende.

