Chiara Ferragni preoccupata lancia un appello: “ragazze proteggetevi”

Chiara Ferragni segnala una funzione dello smartphone che può aiutare le donne che si trovano in una condizione di pericolo.

Unimamme, l’8 marzo è trascorso da poco, ma la cronaca, purtroppo non ci risparmia di dover riflettere sul tema della sicurezza delle donne nelle strade.

Un caso, in particolare, ha colpito l’opinione pubblica internazionale, mobilitando anche l’influencer Chiara Ferragni che ha pubblicato delle storie a questo proposito sul suo profilo Instagram.

Scopriamo che cosa è successo.

La cittadina inglese 33enne Sarah Everard è scomparsa letteralmente nel nulla alle 21.30 del 3 marzo scorso.

Il 10 marzo sono stati rinvenuti dei resti umani non ancora identificati, ma che potrebbero appartenerle, in un bosco del Kent, a sud est di Londra.

Per la sua scomparsa è stato arrestato un poliziotto di nome Wayne Couzens, a ogni modo la sconvolgente vicenda ha acceso un enorme dibattito dibattito sui disagi e gli abusi subiti dalle donne.

Sarah Everard infatti, stava semplicemente tornando a casa. Sul web e anche dal vivo sono sorte diverse iniziative sul tema della sicurezza delle donne per le strade.

Come accennato, su questo argomento è intervenuta anche Chiara Ferragni che nelle su storie ha promosso una funzione dello smartphone Apple che può aiutare le donne quando si trovano in una condizione di pericolo e sono sole per strada.

L’imprenditrice digitale ha iniziato con un post diventato virale dell’attivista Harriet Johnson.

Every woman you know has taken a longer route.

Has doubled back on herself.

Has pretended to dawdle by a shop window.

Has held her keys in her hand.

Has made a fake phone call.

Has rounded a corner and run.

Every woman you know has walked home scared.

Every woman you know.

— Harriet Johnson (@HarrietEJohnson) March 10, 2021