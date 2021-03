Chiara Ferragni è pronta per il parto: ecco come si è preparata la mamma più famosa del web

La gravidanza di Chiara Ferragni è ormai agli sgoccioli: ecco come si è preparata al parto la mamma più famosa del web e altre piccole curiosità svelate da lei.

Tra le mamme del web, senza dubbio alcuno, Chiara Ferragni è la più famosa. Con i suoi oltre 22 milioni di followers, l’imprenditrice aggiorna il suo pubblico quotidianamente sulla crescita del piccolo Leone e sull’andamento della sua seconda gravidanza.

“Sei una mamma doppia!“, l’annuncio del marito Fedez risalente a questo autunno, aveva rivelato la seconda gravidanza della donna, nonostante ci fossero stati diversi sospetti durante l’estate. Poi la rivelazione del sesso, il fratellino Leone avrà una sorellina.

Infine, la scorsa settimana, durante la prima serata dello storico festival di Sanremo, il cantante Fedez aveva svelato l’iniziale del nome della loro bambina: sul web è spopolato il toto nomi tra le ipotesi più svariate.

Entrata da poco nel nono mese di gravidanza, ora la Ferragni è agli sgoccioli e ha raccontato ai suoi fans gli ultimi preparativi prima del parto, ed ora è pronta.

Ecco come Chiara Ferragni si è preparata al travaglio.

Chiara Ferragni agli sgoccioli: ecco come si è preparata al parto

Manca poco e la piccola di casa Ferragni verrà alla luce: da poco entrata nel nono mese di gravidanza, Chiara Ferragni, la mamma più famosa del web, ha parlato con i suoi fans dei preparativi al parto. Già durante la partecipazione del marito Fedez a Sanremo, infatti, l’imprenditrice ha temuto l’arrivo delle contrazioni.

Qualora la donna avesse avuto le contrazioni durante il Festival di Sanremo, infatti, il marito avrebbe abbandonato la competizione e sarebbe andato ad assistere la moglie in sala parto. Tuttavia, come ha spiegato la Ferragni nelle sue stories Instagram: “Più che per l’abbandono di Sanremo, temevamo l’arrivo delle contrazioni in quei giorni perché era solo la 36esima settimana e sarebbe stato troppo presto”.

Il piccolo Leone di due anni e mezzo nacque, negli Stati Uniti, con un parto indotto proprio alla 36esima settimana perché, a causa di alcuni problemi, non sarebbe potuto crescere ulteriormente nel ventre materno, ha raccontato ulteriormente la donna.

Terminata la partecipazione di Sanremo, è tutto pronto e la famosissima influencer non ha esitato ad aggiornare i fans che la seguono quotidianamente. “E’ tutto pronto, e aspettiamo solo l’arrivo di baby girl“, ha annunciato Chiara, “spero solo che questo travaglio non sia troppo doloroso“.

La Ferragni, dunque, come tutte le mamme agli ultimi giorni di gravidanza, ha la valigia pronta per l’ospedale e ha già rimosso lo smalto e il gel dalle unghie.

Tra le tante cose, inoltre, la Ferragni ha anche raccontato il motivo per cui non hanno ancora annunciato il nome della loro bambina. Prima della nascita di Leone, infatti, qualcuno aveva rivelato il nome del nascituro alla stampa che, velocemente, l’aveva diffuso. La riservatezza prima della nascita, dunque, è stata alla base della scelta dei due genitori.

Con una pancia sempre più grande, tutti aspettano ormai solo l’arrivo della piccola V: non ancora nata ha già una lunghissima schiera di “zii” virtuali ad attenderla.

E voi Unimamme, condividete la sua preparazione al parto? Che ne pensate? Anche voi vi eravate tolte lo smalto alle mani?