Chiara Ferragni incinta: sua mamma “svela” il sesso del bimbo

Incredibile rivelazione di Oggi a proposito della gravidanza di Chiara Ferragni e Fedez.

Unimamme, da quando i Ferragnez hanno condiviso l’annuncio della loro seconda, favolosa gravidanza, noi tutti siamo in trepidante attesa di aggiornamenti e tra questi, particolare, il sesso del bambino.

Chiara Ferragni: anticipazione sul sesso del bambino

L’imprenditrice digitale regina del web è alla sua sedicesima settimana di gravidanza e ora ariva qualche soffiata sul colore del fiocco. Sarà rosa o azzurro, si chiedono tutti.

LEGGI ANCHE: CHIARA FERRAGNI RACCONTA: “LA NASCITA DI LEONE HA CAMBIATO TUTTO”

Come dicevamo Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato da poco la loro seconda gravidanza, tramite un’immagine in cui il loro primogenito, Leone, stringeva tra le mani un’inequivocabile ecografia. Il settimanale Oggi però ha svelato il sesso del loro secondogenito, il bambino o bambino che avranno dopo il piccolo Leone.

LEGGI ANCHE: “SEI UNA MAMMA DOPPIA” CHIARA FERRAGNI E FEDEZ EMOZIONATI PER IL SECONDO FIGLIO

Oggi ha dedicato la sua copertina alla coppia rivelando che si tratterebbe di una femminuccia. Ebbene sì, Chiara Ferragni avrà una bambina. Bisogna sottolineare però che non c’è ancora stata smentita o conferma da parte dei Ferragnez, che magari vogliono prendersi un po’ di tempo, per fare un annuncio in grande stile, come quello per la gravidanza. Noi ci ricordiamo che tempo fa la mamma di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo, aveva pronunciato una frase sibillina in un video poi pubblicato sul profilo di Fedez.

“Dai, adesso vedi, vi arriverà una bimba e sarà innamorata di te” aveva detto la futura nonna bis e pare proprio che ci avesse preso. Nel frattempo Leone mostra ai fan l’avanzamento della gravidanza tramite una App che paragona il feto ai vari frutti e ortaggi.

LEGGI ANCHE: FEDEZ PAPA’: CAMBIO PANNOLINI AD OCCHI CHIUSI. AVRA’ SUPERATO LA PROVA?

Unimamme, voi cosa ne pensate di questa succulenta notizia? Voi avevate puntato su un fiocco rosa?

Noi vi lasciamo a quando la Ferragni lasciò trapelare che desiderava un secondo figlio.

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.