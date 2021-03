Richiamo frutta secca per rischio chimico |Marca e Lotti| FOTO

Il Ministero della Salute ha indetto il richiamo di alcuni lotti di un prodotto alimentare per rischio chimico. Ecco il marchio e i lotti da controllare.

Unimamme, a volte il Ministero della Salute riscontra delle irregolarità su prodotti alimentari che potrebbero risultare dannosi per la nostra salute, allora invia un’allerta come nel caso di cui vi parliamo oggi.

Il richiamo, in questo caso, è determinato da un rischio chimico.

Richiamo frutta secca: rischio chimico, marca e lotto da controllare

La data di pubblicazione del richiamo sul sito del Ministero della Salute è di oggi 16 marzo 2021, ma quella dell’avviso è dell’11 marzo 2021.

Il Marchio interessato è Torrefazione La Forlivese dei F.lli Mambelli srl. e, come anticipato, il rischio è quello chimico.

Vediamo in particolare quali sono i lotti interessati.

Denominazione del prodotto: Fashion Mix

Nome commerciale del prodotto: Torrefazione La Forlivese dei F.lli Mambelli srl.

Marchio del prodotto: Torrefazione La Forlivese dei F.lli Mambelli srl.

Nome o ragione sociale dell’OSA: Torrefazione La Forlivese dei F.lli Mambelli srl.

Sede dello stabilimento: Via Ossi numero 93 -47012 Forlì

Lotti di produzione: Fashion Mix da 5 kg. L18082020 con Tmc 04/2021, L110920 con Tmc 05/2021, L161220 con Tmc 08/2021 e L080121 con Tmc 09/2021 – Fashion mix in confezione da 2 kg, lotti L110920 con Tmc 05/2021 e L080121 con Tmc 09/2021 (data di scadenza: 05/2021 – 09/2021) – Fashion mix in confezione da 1 kg, lotti L010820 con Tmc 04/2021, L010920 con Tmc 05/2021, L261020 con Tmc 06/2021, L111220 con Tmc 08/2021 e L210121 con Tmc 09/2021

Motivo del richiamo: lotto non conforme per superamento del limite di sostanza attiva Carbufan (0,049 +- o,o25)

Avvertenze: Si chiede di non consumarlo o di riportarlo al punto vendita

Denominazione del prodotto: Goji Berry

Nome commerciale del prodotto: Torrefazione La Forlivese dei F.lli Mambelli srl.

Marchio del prodotto: Torrefazione La Forlivese dei F.lli Mambelli srl.

Nome o ragione sociale dell’OSA: Torrefazione La Forlivese dei F.lli Mambelli srl.

Sede dello stabilimento: Via Ossi numero 93 -47012 Forlì

Lotti di produzione: Goji berry in confezione da 1 kg, 2 kg e 5 kg con il numero di lotto 00419 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 30/12/2021

Motivo del richiamo: lotto non conforme per superamento del limite di sostanza attiva Carbufan (0,049 +- o,o25)

Avvertenze: Si chiede di non consumarlo o di riportarlo al punto vendita

Il rischio chimico è dato dalla presenza della sostanza attiva del Carbufan che supera i limiti consentiti (0,049 +- o,o25). Il richiamo è avvenuto dietro segnalazione dello stesso fornitore.

Il carbufan è un pesticida tossico usato nel campo dell’agricoltura per controllare gli insetti, per patate, mais e soia. E’ un insetticida sistemico e viene ritenuto una sostanza molto pericolosa negli Usa. Per comprarlo nel nostro Paese è necessario avere un patentino.

Unimamme, voi avete questi prodotti in casa vostra? Controllerete?