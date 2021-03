Festa del Papà in Italia: la storia e idee da fare con i bambini

In Italia il 19 marzo è la festa del papà: vi siete mai chiesti da dove viene questa tradizione? Cosa potete fare con i bambini? Vediamolo insieme.

Innanzitutto bisogna chiarire che la Festa del Papà non viene celebrata lo stesso giorno in tutti i paesi del mondo:

nei paesi a tradizione cattolica la festa cade il 19 Marzo, giorno di S. Giuseppe , padre di Gesù;

la festa cade il , padre di Gesù; in altri paesi invece si segue la tradizione americana, che fissa la festa durante la terza settimana del mese di giugno.

Festa del papà in Italia: la festa legata a San Giuseppe

Nel nostro Paese, poiché la festa è associata alla figura di S. Giuseppe, santo protettore degli orfani e delle donne nubili, vi sono regioni in cui per tradizione si invitano dei poveri per pranzo, alla propria tavola.

La festa coincide anche con un periodo particolare dell’anno, quello che prelude al raccolto, per questo in alcune tradizioni vengono accesi falò e fatti dei riti di buon augurio, a segnalare la fine dell’inverno e l’arrivo della primavera.

Festa del papà: idee per bambini

Ecco ora alcuni consigli su come passare una divertente e piacevole Festa del Papà:

ciò che è importante non è tanto fare un regalo al papà, ma che il regalo sia fatto dai bambini , cioè che questa occasione di festa si trasformi per loro nella possibilità, attraverso la creatività , di esprimere l’amore per il papà,

, cioè che questa occasione di festa si trasformi per loro nella possibilità, attraverso la , di esprimere l’amore per il papà, non è importante neppure il risultato, ma ciò che rappresenta, sia per i bambini che lo “producono”, che per i papà che lo ricevono.

Tra i possibili regali, vediamone qualcuno carino e poco impegnativo:

primo fra tutti, e sempre di grande effetto, è il classico biglietto di auguri, un biglietto che i bambini possono confezionare con le loro mani, divertendosi con la carta e i colori, disegnando il proprio papà o ciò che preferiscono, con associata una dedica;

per i più creativi, un altro bel pensiero può essere quello di fabbricare una piccola cornicetta ( magari rivestendo una vecchia cornice, o approfittando per reinventare qualche oggetto per l’occasione) in cui inserire la foto di tutta la famiglia, o anche solo del bimbo;

un’idea divertente, poiché la tradizione vuole che per l’occasione si mangino dei dolci chiamati bignè di San Giuseppe, potrebbe essere quella di comperare dei bignè già fatti (fritti o al forno) in pasticceria, ma vuoti, e preparare la crema pasticciera in casa, procurarsi lo zucchero a velo e farvi aiutare dai bambini con un sac a poche (se non lo avete in casa si può fabbricare facilmente con un sacchetto di quelli per la conservazione dei surgelati, tagliandogli un angolo) a riempire i bignè, una spolverata di zucchero a velo ed ecco pronti i dolci della festa;

se poi è in programma una serata speciale, sarà divertente per i bimbi partecipare all’abbellimento della tavola magari disegnando dei segnaposto, oppure lasciando decidere loro come apparecchiare e decorare la tavola;

se i bambini invece sono abili manipolatori, un’idea divertente potrebbe essere quella di far fare un regalo per il papà con la pasta di sale e poi farglielo colorare;

se i vostri bimbi, infine, se la cavano con l’arte drammatica, c’è sempre la possibilità di far imparare loro una filastrocca o piccola poesia da dedicare al loro papà!

E ora unimamme non resta che augurare a tutti i padri una buona Festa del Papà!