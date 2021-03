Il 20 marzo è l’onomastico di chi si chiama Alessandra, scopriamo insieme l’origine e il significato del nome e la vita della santa ricordata oggi.

Il nome deriva dal greco Alexandros, composto dai termini “aiutare” e “uomo”, e significa “protettrice degli uomini“.

Chi porta questo nome è una persona irrequieta e coraggiosa, molto ambiziosa e ammirata.

Varianti del nome:

Ale

Alessandrina

Alexandra

Sandra

Simboli associati al nome:

numero fortunato: 3

colore: verde

metallo: oro

pietra: smeraldo

Santo del giorno: oggi è Sant’Alessandra d’Amiso

La santa martire venerata oggi viene ricordata assieme ad altre 7 vergini, i cui nomi sono Claudia, Alessandra, Eufrasia, Matrona, Giuliana, Eufemia e Teodosia.

Alessandra nasce nel III secolo in Asia Minore, in Paflagonia, un’antica regione costiera in Anatolia centro-settentrionale.

Pochissime le notizie sulla sua vita e su quella delle sue compagne. Si sa solo che nei primi anni del IV secolo, assieme al gruppo di sante donne, si presenta al prefetto Amiso, da loro denunciato per crudeltà, e tutte insieme si proclamano cristiane.

Per questo motivo vengono arrestate, flagellate, scarnificate e gettate in una fornace ardente. Il martirio, secondo quanto riportato negli antichi testi, avviene ad Amide, in Asia Minore.

Quattro dei 7 nomi delle sante vengono citati anche in un altro racconto, in cui si parla di vergini annegate per ordine di un altro prefetto, Teotecno.

Pur non essendo certa la causa della morte, il martirio è confermato.

