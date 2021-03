I rapporti tra fratelli determinano la nostra felicità e la nostra salute

Felicità e salute dipendono dal nostro rapporto con i fratelli, lo dice la scienza. Se avete fratelli o sorelle saprete anche quanto sia profondo, ma anche a volte complicato e conflittuale, il rapporto che vi lega a loro.

La scienza, in diverse occasioni, ha provato a sondare il perché del legame fraterno. I fratelli condividono la metà dei geni e questo aspetto, per i biologi evoluzionisti, è la perfetta dimostrazione della reciproca devozione.

LEGGI ANCHE: 8 INCREDIBILI VERITA’ SCIENTIFICHE SULLE SORELLE

I legami tra fratelli condizionano la felicità

I fratelli rappresentano una parte fondamentale dello sviluppo dei bambini, insegnando l’un l’altro varie competenze riguardanti:

la socializzazione

la dominanza

la gerarchia

Solitamente quando gli esperti analizzano il rapporto tra fratelli si concentrano sulle rivalità vissute da bambini e l’affinamento delle loro capacità di manovra sociale gli uni sugli altri.

Il legame che invece si sviluppa durante l’età adulta ha ricevuto meno attenzione da parte della scienza, eppure è vero che il nostro rapporto con loro è certamente più forte una volta cresciuti.

Due terzi delle persone che hanno partecipato a uno studio in merito ha ammesso che il proprio fratello o sorella erano i loro migliori amici, questo però si verifica solo se, nel corso dell’infanzia, i genitori non hanno fatto favoritismi.

Un sociologo, Jill Suitor, ha provato a indagare questo aspetto con una ricerca in cui ha considerato

274 famiglie

708 figli adulti (tra i 23 e i 68 anni)

e ha scoperto che

la maggior parte dei partecipanti nutriva sentimenti positivi nei confronti dei fratelli

alcuni hanno riportato di essersi sentiti meno amati e curati rispetto agli altri fratelli.

Inoltre la presenza di un fratello in famiglia può essere educativa e lo dimostra lo psicologo Victor Cicirelli in un libro risalente al 1995 e intitolato: Sibling Relationships Across the Life Span, (La relazione coi fratelli nell’arco di una vita). Secondo questo studio:

i fratelli maggiori migliorano le loro capacità sociali interagendo con i più piccoli

migliorano le loro interagendo con i più piccoli i più piccoli migliorano a livello cognitivo imparando dai più grandi.

In questo senso quindi i conflitti sono positivi insegnando ai piccoli come interagire successivamente coi colleghi ed amici.

I vantaggi di un legame fraterno sono evidenti anche in età più avanzata. Secondo alcuni studi:

l’umore

la salute

il morale

lo stress

la depressione

la solitudine

sono legati ai nostri sentimenti nei confronti dei fratelli e delle sorelle.

Dulcis in fundo, da uno studio svedese è emerso che la soddisfazione derivata dal contatto coi fratelli, più che quello d’amore o di amicizia, influiva su:

salute felicità

Ecco perché si soffre così tanto quando i rapporti tra fratelli si guastano per qualche motivo, come per esempio, la cura dei genitori anziani. Molte famiglie riescono a fronteggiare bene questa situazione, ma un’indagine riferisce che per il 40% dei partecipanti c’è sempre uno dei fratelli che sente di assumersi più compiti degli altri e di non ricevere da loro alcun aiuto.

Unimamme e voi condividete i risultati di queste indagini? Anche voi nutrite sentimenti forti nei confronti dei vostri fratelli o sorelle? Dite la vostra se vi va.