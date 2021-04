Pesce d’Aprile: 8 divertenti scherzi da fare ai bambini | FOTO

Il 1° aprile è per tradizione il giorno degli scherzi, il famoso “Pesce d’Aprile”. Avete mai pensato di fare degli scherzi ai vostri bambini? Una mamma l’ha fatto e il risultato è stato esilarante.

Sappiamo che molti penseranno “ah, ma che scemenza!”, e in parte può esserlo, ma si sa con i bambini la cosa che viene meglio è giocare, e quindi perché non farlo? Si tratterà semplicemente di un modo diverso di pensare a loro, e rimarrà un bel ricordo.

Una mamma l’ha fatto e ha condiviso i risultati ottenuti.

Pesce d’Aprile: 8 divertenti scherzi per i bambini

Una mamma americana, Amanda Mushro ha stilato una lista, ripresa da Today, dalla quale ne abbiamo selezionati 8.

Si tratta di giochi che iniziano la mattina, con la sveglia, e finiscono la sera prima di andare a dormire. E naturalmente non c’è nessuno scherzo di cattivo gusto o che possa farli piangere, ma solo ottimi motivi per ridere insieme.

1- Cambio di letto

Se i vostri figli sono dei dormiglioni, portateli nel letto dei fratelli o in un altra stanza tanto per cominciare. Quando si sveglieranno non ci capiranno nulla.

2- Colazione “ghiacciata”

Se i vostri figli fanno colazione con i cereali, riempitene una tazza con del latte come fate di solito e mettetela nel freezer per tutta la notte. Quando i vostri figli affamati proveranno a prenderne un cucchiaio resteranno davvero sorpresi nel non riuscirci.

3- Chi vuole un succo?

La stessa cosa dei cereali si può fare con del succo d’arancia in cui avrete immerso una cannuccia. Sarà divertente osservare l’espressione dei vostri figli che proveranno a prenderne un sorso.

4- Intimo a sorpresa

Scambiate il contenuto dei loro cassetti della biancheria intima con i costumi da bagno, e aspettate che vengano da voi a chiedere spiegazioni.

5- Messaggio sulla carta igienica

Srotolate la carta igienica e scriveteci sopra un messaggio divertente, come esempio: “Dopo ti lavi le mani, giusto?” oppure “Non dimenticare i denti!”. Poi riavvolgete la carta e aspettate la loro reazione.

6- I miei “occhi” ti vedono

Se per merenda date voi qualcosa ai vostri figli, provate ad attaccarci sopra gli occhietti dei pupazzi da realizzare o realizzateli voi. Vi penseranno sicuramente a metà mattinata.

7- Cartello per la macchina

Provate a mettere un cartello sulla macchina visibile dagli altri automobilisti che dice: “Sto facendo un Pesce d’Aprile ai miei figli: suona e salutami con la mano!“. Il viaggio per andare a scuola sarà indimenticabile.

8- Tutti a letto col cuscino palloncino

Alla fine della giornata, quando oramai non si pensa più agli scherzi ed è ora di andare a letto, ne rimane uno solo da fare: anziché i cuscini all’interno delle federe mettete dei piccoli palloncini che avrete gonfiato. Quando si sdraieranno per dormire, si faranno la loro ultima risata legata al Pesce d’Aprile.

Insomma unimamme, che ne dite? Vi sono piaciuti? Pensate di farli? Se la risposta è affermativa, fateci sapere come è andata!