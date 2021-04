“Non laverò mai la maglietta col suo sangue”: Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca raccontano l’operazione della figlia Blu Jerusalema. La coppia ha condiviso l’esperienza pensando ai bambini come la loro.

Dopo la nascita della figlia, avvenuta ad ottobre 2020, l’imprenditore influencer italiano e la compagna, nel mostrare per la prima volta il volto di Blu Jerusalema, hanno rivelato ai fan che la figlia era nata con una malformazione congenita.

Nell’intervista rilasciata al settimanale Hola! Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca hanno infatti condiviso la loro gioia per la nascita ma anche le loro preoccupazioni per la figlia e per migliaia di altri bambini colpiti dallo stesso problema.

LEGGI ANCHE: SHARON FONSECA E GIANLUCA VACCHI: DALL’ESSERE COPPIA ALL’ESSERE GENITORI IN UNA PAROLA

Blu Jerusalema operata per la palatoschisi: la preoccupazione e la gioia di Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi

La palatoschisi è una malformazione congenita del palato, che presenta un’apertura, spesso associata al labbro leporino o labioschisi, che colpisce 1 bambino su 700. Per intervenire chirurgicamente si devono aspettare alcuni mesi, ed è ciò che ha fatto anche la coppia vip del momento.

Blu Jerusalema, che ha ora 6 mesi, è infatti stata operata questa settimana per il problema scoperto alla nascita.

Il miliardario italiano ha pubblicato sul suo profilo Instagram il seguente annuncio:

“Lunedi , il nostro piccolo angelo Blu,è stata operata per correggere la palatoschisi congenita .

Sono stati giorni molto difficili, vedere una creatura innocente soffrire è un esperienza molto provante. Lei, con la sua dolcezza e la sua forza , ha attraversato questa tempesta con la calma e la forza di cui Dio l’ha dotata .

Sono orgoglioso di essere suo padre e non laverò mai la maglia col suo sangue delle prime ore post operatorie nelle quali le mie braccia erano la sua unica certezza…voglio che rimanga ogni ricordo interno ed esterno di questa profonda lezione di coraggio che questo piccolo angelo ha dato a me e a Sharon.

Adesso siamo a casa e ringraziando Dio rivolgiamo un pensiero di solidarieta’ a tutti i genitori che stanno affrontando un problema di salute con le loro creature.

Che Dio possa sempre proteggerli e benedirli. 🙏🏼❤️”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sharon Fonseca (@sharfonseca)

Sharon ha anche condiviso un video in cui viene mostrata la bambina in ospedale con lei e scrive:

“All’inizio di questa settimana c’è stata l’operazione al palato di nostra figlia.

E’ stata una settimana molto sfidante e emozionante per noi, e potete immaginare per lei… avere la tua piccola bambina che attraversa una cosa seria come un’operazione scuote tutto il tuo mondo di genitore.

Il nostro angelo non smette di stupirci! E’ stata così coraggiosa, calma e dolce. Mi rende così orgogliosa di lei!

Con le lacrime agli occhi vi dico che il mio cuore va a tutti i genitori che vivono esperienze con la salute dei loro figli! Spero che siate sempre protetti.

Ora siamo a casa. Siamo grati e ci sentiamo benedetti! 🙏🏽❤️“

Fortunatamente l’operazione è andata bene e la piccola è ora a casa con i genitori.

Immagini che scaldano il cuore e che permettono anche di capire cosa provino le famiglie con problemi di salute dei figli. Ci piace infatti l’impegno e la sensibilità della coppia nell’esserci anche per altre famiglie.

Come da loro annunciato, la coppia ha infatti aiutato un’associazione, “Operation Smile” che si occupa di curare bambini con lo stesso problema, molto simile a quella italiana di cui vi parliamo da anni, “Emergenza Sorrisi” che cura gratuitamente i bambini in tutto il mondo.

LEGGI ANCHE: RIDARE IL SORRISO AI BAMBINI PIU’ SFORTUNATI: LA MISSIONE DEI MEDICI VOLONTARI

Inoltre concordiamo con Vacchi e Fonseca sulla forza che i figli mostrano, soprattutto quando hanno problemi di salute: sono davvero dei piccoli guerrieri! Forza bimbi tutti!

E voi unimamme, conoscevate questa patologia? Seguite questa coppia?