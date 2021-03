Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi: dall’essere coppia all’essere genitori in una parola | VIDEO

Ieri in occasione della festa delle donne, Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca si sono espressi sui social in qualità di coppia e di genitori. Scopriamolo insieme.

Abbiamo scritto numerosi articoli su questa bellissima e affiatata coppia vip, nonostante la differenza di età, i due sono più uniti che mai, e si supportano a vicenda.

Sopratutto dopo la nascita della primogenita, Blu Jerusalema, il loro rapporto sembra essere ancor più stretto e consapevole, forse proprio a causa della responsabilità genitoriale.

Essendo una coppia dal grosso seguito, Gianluca e Sharon, ci tengono parecchio a condividere determinati aspetti e questioni della loro vita sui social.

Non è mancata occasione per farlo in occasione dell’8 marzo-

Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi da coppia a genitori: la loro parola d’ordine è “rispetto”

Tramite Instagram, la super coppia vip ha parlato di temi importanti, come la maternità e il rispetto.

Infatti, Sharon dopo aver postato una foto con Blu Jerusalema, ha aperto una chat box sulle instagram stories, dove i followers potevano fare domande e chiedere qualunque informazione. La bellissima mamma vip ha parlato di come la maternità l’ha cambiata e dell’amor proprio, oltre che del rispetto nei confronti di se stessi e di come questo influenzi il rapporto con gli altri, specie se costruisci una famiglia.

Inoltre, si è concentrata sull’essere madre, dalla fiducia in se stessa che questa nascita le ha portato, della forza in qualità di donna e nel suo lavoro, ma anche come partner e nella relazione . Imparando così a riconoscere i suoi limiti e le sue paure.

Anche Gianluca Vacchi si è espresso in merito alla questione, rispondendo alla compagna e sottolinendo come il segreto per la coppia si basa su comunicazione e rispetto.

Inoltre il noto imprenditore ha voluto celebrare la giornata internazionale delle donne con un video elogio postato sul suo profilo instagram.

LEGGI ANCHE: SHARON FONSECA E GIANLUCA VACCHI IL LORO SEGRETO COME NEO GENITORI| FOTO

Nel video lui parla dell’importanza delle donne, del doverle celebrare ogni giorno dell’anno, esattamente 365 giorni l’anno. Gianluca Vacchi sostiene che bisogna trattare le donne come delle regine, quindi con il massimo rispetto, e in giorni come quello dell’8 marzo, ricordare il modo in cui le donne vengono trattate tutto l’anno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

Infine, parla di quanto ama Sharon Fonseca e la sua bellissima figlia Blu Jersulema.

Una condivisione da parte di entrambi molto commovente, e soprattutto simbolo della loro unione e della crescita personale che li sta investendo in qualità di coppia e di genitori.

E voi unimamme cosa ne pensate? Ne eravate già a conoscenza?