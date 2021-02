Sharon Fonseca su Gianluca Vacchi: “le parti migliori della maternità”

Qualche giorno fa, la bellissima mamma Sharon Fonseca ha postato su instagram un video molto tenero che ritrae una scena commovente.

Sharon Fonseca, bellissima mamma, è madre di Blu Jerusalema, nata il 27 ottobre in Svizzera, avuta con il compagno Gianluca Vacchi. La famiglia è molto importante per la coppia che ha davvero molto seguito sui social. Spesso infatti, i due condividono video e foto emozionanti, che ritraggono i loro momenti di quotidianità.

I due si sono incontrati a Miami, lei bellissima modella e super giovane, lui imprenditore bolognese dalla fama immensa, fanno coppia da due annetti circa.

Anche se a volte, sono soggetti di innumerevoli critiche: come la differenza di età tra i due, o ciò che postano, non smettono di condividere l’amore che li lega e quello per la figlia.

La piccola Blu è nata da poco più di tre mesi, ed è la principessina di casa. Da ricordare infatti, la festa di benvenuto e il video commovente, organizzata da papà Gianluca, per la piccola dopo il rientro dall’ospedale.

L’importanza del rapporto padre-figlia

In un precedente articolo, avevamo già trattato quanto fosse fondamentale il rapporto padre figlia e l’amore di un padre verso quest’ultima.

Per la crescita della bambina e il suo sviluppo, avere un buon legame con il padre è di primaria importanza. L’amore del padre permette infatti alla bambina di sviluppare qualità ottime per diventare una donna in futuro.

Le dimostrazioni di affetto del genitore maschio più della mamma, consente alla figlia di sviluppare autostima, e scacciare incertezze e insicurezze. Inoltre, superata la fase bambini ed entrata in quella pre e adolescenziale, il rapporto con il papà consente alla figlia di relazionarsi con il sesso maschile prima di farlo, nella realtà, al di fuori del nucleo familiare.

Molti psicologici e vari studi, affermano che l’unione uomo-donna, quindi la coppia e la sua stabilità, è determinata dal rapporto che i potenziali coniugi hanno istituito con i propri genitori. Questo ha degli effetti determinati sulla vita relazionale, sui figli e sulla famiglia nel suo complesso.

Il tenero video di Gianluca Vacchi con la piccola Blu

La bellissima mamma vip, Sharon ha immortalato uno dei tanti momenti magici e commoventi, che vedono papà Vacchi cullare la piccola Blu Jerusalema.

Il video ha raccolto tantissime visualizzazioni e infiniti commenti, la piccola principessina di casa è stretta forte tra le braccia del suo papà.

Siamo curiose di vedere come crescerà e che tipo di rapporto instaureranno nel tempo, sopratutto da figlia di due vip.

E voi unimamme, cosa ne pensate di questo tenero papà?